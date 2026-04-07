डूंगरपुर में तेज रफ्तार वाहन का कहर! रोड पर तीन भैंसों को रौंदा

Dungarpur Accident: डूंगरपुर के बांसवाड़ा-डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 927A पर एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने तीन भैंसों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में तीनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई.
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Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाना क्षेत्र के बांसवाड़ा-डूंगरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 927A पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. महाराणा प्रताप स्कूल के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रही तीन भैंसों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में तीनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई.
मामले के अनुसार, भैंसें खेत की ओर जा रही थीं, तभी तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मूक पशुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद मृत पशु सड़क के बीचों-बीच पड़े होने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई.
सूचना मिलते ही सागवाड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृत भैंसों को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया, जिसके बाद यातायात पुनः सुचारू हो सका. पीड़ित पशुपालक नरेश ननोमा निवासी लक्ष्मणपुर ने बताया कि उनकी भैंसें रोज की तरह चरने के लिए खेत की ओर जा रही थीं.
अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है. सागवाड़ा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है.
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