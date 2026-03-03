Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, तीन युवकों की मौत

Dungarpur Accident: डूंगरपुर जिले में चितरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जसेला-कसारिया मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 03, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Mar 03, 2026, 01:00 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फाल्गुन में जेठ जैसी गर्मी! आज चंद्र ग्रहण पर जमकर तपेंगे लोग, जानिए पूरा तापमान अपडेट
5 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में फाल्गुन में जेठ जैसी गर्मी! आज चंद्र ग्रहण पर जमकर तपेंगे लोग, जानिए पूरा तापमान अपडेट

तेल के दामों में बड़ी हलचल! राजस्थान के इन जिलों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, पढ़ें ताजे रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

तेल के दामों में बड़ी हलचल! राजस्थान के इन जिलों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, पढ़ें ताजे रेट्स

Jaipur Gold Silver Price Update Today: सोना खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर! जयपुर में बदले गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: सोना खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर! जयपुर में बदले गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में चंद्र ग्रहण के दिन गर्मी का प्रहार, आने वाले दिनों में और चढ़ेगा पारा
5 Photos
rajasthan weather update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में चंद्र ग्रहण के दिन गर्मी का प्रहार, आने वाले दिनों में और चढ़ेगा पारा

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, तीन युवकों की मौत

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चितरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जसेला-कसारिया मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के चितरी थाने के सीआई रतनलाल ने बताया कि कसारिया निवासी रमेश डेंडोर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके परिवार के सदस्य विक्रम डेंडोर, विनोद डेंडोर और विष्णु कुमार एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पारडा विष्णु गांव गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जब तीनों एक ही मोटर साइकिल पर सवार होकर जसेला से कसारिया की ओर लौट रहे थे, तभी हांडा की पाल के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया. तेज गति में मोटर साइकिल सड़क किनारे स्थित एक आम के पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जनरल हॉस्पिटल सागवाड़ा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनो की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद कसारिया गांव में शोक की लहर छा गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news