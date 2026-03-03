डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, तीन युवकों की मौत

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चितरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जसेला-कसारिया मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के चितरी थाने के सीआई रतनलाल ने बताया कि कसारिया निवासी रमेश डेंडोर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके परिवार के सदस्य विक्रम डेंडोर, विनोद डेंडोर और विष्णु कुमार एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पारडा विष्णु गांव गए थे.

जब तीनों एक ही मोटर साइकिल पर सवार होकर जसेला से कसारिया की ओर लौट रहे थे, तभी हांडा की पाल के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया. तेज गति में मोटर साइकिल सड़क किनारे स्थित एक आम के पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जनरल हॉस्पिटल सागवाड़ा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनो की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद कसारिया गांव में शोक की लहर छा गई है.

