/सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में गुजरात के तीन युवक घायल

Dungarpur Accident: डूंगरपुर में गुजरात से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवकों की कार सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से भिड़ गई. कार सवार तीन युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा गांव के पास रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां गुजरात से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवकों की कार सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से पीछे से जा भिड़ी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार तीन युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मामले के अनुसार, गुजरात के ओढव गांव निवासी ऋतिक दसलनिया अपने दो दोस्तों देवेंद्र और हार्दिक के साथ रविवार को कार लेकर डूंगरपुर आ रहे थे.
वे जिले के रामगढ़ गांव में एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार खेड़ा गांव के समीप पहुंची, चालक संतुलन खो बैठा और कार सड़क किनारे खड़े एक टैंकर के पिछले हिस्से में जा घुसी.
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट मुकेश कटारा और ईएमटी जितेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. टीम ने घायलों को संभाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया.
इस सड़क दुर्घटना में कार चला रहे ऋतिक को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उनका इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है. वहीं कार में सवार उनके अन्य दो साथियों, देवेंद्र और हार्दिक को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.
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