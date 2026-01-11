अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़ बाइक से टकराई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, कार सवार सहित 5 लोग हुए गंभीर घायल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा-गलियाकोट मार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी और कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा-गलियाकोट मार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका साथी और कार सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा भीखा भाई राजकीय महाविद्यालय के समीप घटित हुआ, जहाँ तेज रफ्तार कार डिवाइडर फांदकर सामने से आ रही बाइक पर जा गिरी. घायलों को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया.
मामले के अनुसार, सागवाड़ा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार भीखा भाई कॉलेज के पास अचानक अनियंत्रित हो गई. सड़क पर डामरीकरण का कार्य चलने के कारण एक लेन बंद थी और पर्याप्त रोशनी न होने की वजह से कार चालक को डिवाइडर का अंदाजा नहीं लगा. कार तेज गति में डिवाइडर पर चढ़ गई और उछलकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया.इस भीषण टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.
वहीं, कार में सवार 4 लोग भी घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए नजदीकी चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुँची.
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर क्षतिग्रस्त कार और बाइक को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया ताकि यातायात सुचारू हो सके. पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
