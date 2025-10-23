Dungarpur News: ट्रेन के चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे, दर्दनाक मौत

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में छापी गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक के दोनों पैर धड़ से अलग हो गए. सुबह ट्रैक पर शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई. वही जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में छापी के पास मंगलवार रात को हादसा हुआ. जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार अनिल पुत्र सुखलाल मनात बिछीवाड़ा की तरफ से पैदल पैदल अपने घर जा रहा था. वह रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहा थी. इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक से जयपुर से असारवा जाने वाली ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया.

हादसे में उसके दोनों पैर धड़ से अलग हो गए. वह उसके शरीर पर कई जगह चोट आने से लहूलुहान हो गया. हादसे में अनिल मानत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. आज बुधवार सुबह ट्रैक के पास शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए.

जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बिछीवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. वही जीआरपी पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है. मृतक अनिल के एक 5 साल का बेटा है, जिसके सिर से अब पिता का साया उठ गया.

