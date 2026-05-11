/भीलूड़ा गांव में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, तीन खंडहर मकान चपेट में आए

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भीलूड़ा गांव में बीती रात बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रांसफार्मर के पास स्थित तीन खंडहर मकान भी आग की चपेट में आ गए. घटना के बाद पूरे जैन एवं छोटी औदिच्य मोहल्ले में हड़कंप मच गया . फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.



मामले के अनुसार भीलूड़ा गांव के जैन मोहल्ले के पास बाजार क्षेत्र में रात करीब 12 बजे अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई. तेज चिंगारियों और आग की लपटों ने कुछ ही देर में पास पड़े कच्चे खंडहर मकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग बढ़ती देख स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रांसफार्मर के पास खड़े वाहनों को हटाया और घटना की जानकारी प्रशासन व फायर ब्रिगेड को दी. जिस परबसागवाड़ा पालिका से फायरमैन नीलेश पाटीदार अपनी टीम के साथ फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाना शुरू किया.

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करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया. समय रहते प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया ओर घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यदि आग आसपास की आबादी तक फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग और पंचायत प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई.

ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की खराब स्थिति को लेकर कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया. वहीं आबादी क्षेत्र में पड़े जर्जर और कच्चे खंडहर मकानों की जानकारी पंचायत प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन केवल नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली गई.

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