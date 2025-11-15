Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति और संस्कृति को सहेजा, ये हमारा गौरव - सीएम भजनलाल शर्मा

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह आयोजित किया गया. सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 15, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 05:17 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
9 Photos
Jodhpur baby Brutally murder

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल
7 Photos
CM Bhajanlal Sharma

बिरसा मुंडा जयंती पर CM की मेगा गिफ्ट लिस्ट! 204 करोड़ की बारिश, 12 हजार स्टूडेंट्स हुए मालामाल

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़
7 Photos
mount abu

राजस्थान के माउंट आबू में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, तापमान का 0 डिग्री पहुंचने का अलर्ट! अलाव के आगे लोगों की बढ़ी भीड़

आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति और संस्कृति को सहेजा, ये हमारा गौरव - सीएम भजनलाल शर्मा

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह आयोजित किया गया. सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे. इस दौरान सीएम भजनलाल ने करोड़ों के विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण किया. वही कई अन्य सौगातें भी दी. इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति और संस्कृति को सहेजा, ये हमारा गौरव है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुलिस लाइन हेलीपेड पर पहुंचते ही भाजपा नेताओं ओर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इसके बाद वे कार से श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय मैदान पहुंचे. जहां उनका आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया. इसके बाद ढोल ताशो की गूंज के साथ लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर स्वागत किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजीविका की महिला समूह को 31 करोड़ रुपए के ऋण का चैक प्रदान किया. लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत संकल्प पत्र प्रदान करने के साथ 3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी निभाई गई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 19 दिव्यांगो को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व्हील चेयर प्रदान की. इसके अलावा 40 दिव्यांगजनो को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल भी वितरित की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डंडे के साथ गैर का लुत्फ, तीरंदाजों के निशाने को देखा

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के दौरान ढोल कुंडी की थाप पर आदिवासी गैर नृत्य को देखा. वही मुख्यमंत्री ने भी डंडे के साथ गैर नृत्य का लुत्फ उठाया. वही प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने तीरंदाजों के निशाने को देखा और उनकी प्रतिभा को सराहा.

मुख्यमंत्री ने दी कई सौगातें: 87 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन, आदिवासी छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवासीय बैच शुरू

प्रदर्शनी के बाद सीएम भजनलाल शर्मा समारोह के मंच पर पहुंचे. जहां उनका स्वागत अभिनंदन किया गया. इधर इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर जनजाति क्षेत्र ओर आदिवासियों के विकास के लिए कई सौगातें दी. मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. वही 62 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 जनजाति छात्राओं का आवासीय बैच की जयपुर में शुरुआत की गई. जनजाति युवाओं के लिए जयपुर में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई. जनजाति युवाओं के लिए उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में प्रशिक्षण ध्यान केंद्र पर recit कोर्स की शुरुआत की. जनजाति छात्रावासों के विद्यार्थियों को पोशाक व स्टेशनरी उपलब्ध करवाने के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई. कृषि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं में 53 हजार 766 लाभार्थियों को 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की गई.

मेधावी छात्र, किसान, महिलाएं सम्मानित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोर्ड ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले 9 विद्यार्थियों जयदीप डामोर, सुमन मीणा, अंजलि कलासुआ, करिश्मा कुमारी, वैशाली डामोर, हर्षित मईडा, कीर्ति रोत, गीतिका रोत, भैराराम को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इसके उन्नति कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसान शंकर भाई मीणा, कला व संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कमलदास भील, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में कुली पारगी, मंजू मीणा, खेल के क्षेत्र में मीरा डोंजा को सम्मानित किया गया.

सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित - सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा आज हमारे लिए गौरव का दिन है. आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति ओर संस्कृति को सहेजा है. जल, जंगल ओर जमीन से संतुलन बनाकर दुनिया को जिना सिखाया है. सरकार जन परंपराओं को सहेजने के साथ दुनिया के सामने रखेगी. सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता, भगवान विरसा मुंडा, संत गोविंद गुरु ओर वीर बाला काली बाई के जयकारों के साथ शुरुआत की. उन्होंने कहा कि जनजाति वीर महापुरुषों की वजह से आज देश ओर दुनिया में हमारी प्रकृति जीवित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा के साथ ही वंदे मातरम गीत ओर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वी जयंती है.

सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक कर एकता का संदेश दिया. भगवान बिरसा मुंडा ने 15 साल की उम्र में ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर देश में आजादी की क्रांति जगाई. वागड़ में आदिवासी संत गोविंद गुरु महाराज ने मानगढ़ धाम से आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से आजादी कराने में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनजाति छात्रावासों ओर खेल अकादमियों में भत्ता बढ़ाया है. आदिवासी किसानों को निःशुल्क मक्का बीज के कीट वितरित किए गए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान विरसा मुंडा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की. टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने भगवान विरसा मुंडा की तस्वीर ओर तीर कमान भेंटकर स्वागत किया.

इस अवसर पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जनजाति वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है. आदिवासियों के विकास ओर मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअली प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत लोगों ने प्रधानमंत्री को लाइव सुना.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news