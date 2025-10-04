Zee Rajasthan
डूंगरपुर में समुदाय विशेष युवकों के द्वारा 2 लोगों पर हमले का मामला, पातेला बस्ती में तनावपूर्ण माहौल के बाद शांति

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थानांतर्गत शहर के पातेला बस्ती में 2 अक्टूबर की रात को समुदाय विशेष के कुछ युवकों द्वारा 2 युवकों पर हमले के मामले में बीती रात माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 04, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 02:00 PM IST

डूंगरपुर में समुदाय विशेष युवकों के द्वारा 2 लोगों पर हमले का मामला, पातेला बस्ती में तनावपूर्ण माहौल के बाद शांति

Dungarpur News: जिले के कोतवाली थानांतर्गत शहर के पातेला बस्ती में 2 अक्टूबर की रात को समुदाय विशेष के कुछ युवकों द्वारा 2 युवकों पर हमले के मामले में बीती रात माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला.

वहीं, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह व एसपी ने भी बस्ती में फ्लैग मार्च किया. इधर पुलिस ने हमलावर 2 युवकों को राउंडअप भी कर लिया है. वहीं, माहौल बिगाड़ने वाले कुछ लोगों को भी डिटेन किया है. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है. ऐतिहातन पुलिस बल तैनात किया गया है.

मामले के अनुसार, डूंगरपुर शहर के पातेला मोहल्ला निवासी सुमित नलवाया 2 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे वह अपने तीन दोस्त पीयूष, देवा और अंकित के साथ अपने अंकल के घर के बाहर बैठा हुआ थे. इस दौरान दो बाइक पर समुदाय विशेष के 5 युवक आये और सुमित को थप्पड़ मार दी. इसके बाद ओर भी लड़के आये और चारों पर हमला कर जमकर मारपीट की. हमले में सुमित और अंकित घायल हो गए. वहीं, हमलावर मौके से फरार हो गए. परिजनों ने घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया.

माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को डिटेन किया
पुलिस को 3 नामजद सहित अन्य हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दी. वहीं, देर शाम को हिन्दू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पातेला बस्ती पहुंचने पर मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और समझाइश की. इसके बाद जब कार्यकर्ता जाने लगे तो समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुलाल पटेल के साथ धक्का - मुक्की और मारपीट का प्रयास किया. इसके बाद फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद पुलिस ने जैसे - तैसे मामले को शांत करवाया और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को डिटेन किया.

इसके साथ ही पुलिस दो युवकों पर हमला करने वाले नामजद 3 में से 2 हमलावरों को भी राउंडअप कर लिया है. इधर स्थितियों को देखते हुए कलेक्टर अंकित कुमार सिंह व एसपी मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. साथ ही बस्ती में पुलिस बल के साथ कलेक्टर व एसपी ने फ्लैग मार्च भी किया. फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनी हुई है. ऐहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात भी किया गया है.

