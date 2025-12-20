Zee Rajasthan
डूंगरपुर में बदमाशों ने सरकारी ठेके पर किया पथराव, 2 सेल्समैन घायल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के साबेला बायपास स्थित सरकारी शराब ठेके पर पथराव की वारदात सामने आई है. 6 से 7 हमलावरों की ओर से किए गए पथराव में दो सेल्समैन घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 20, 2025, 11:15 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 11:15 PM IST

डूंगरपुर में बदमाशों ने सरकारी ठेके पर किया पथराव, 2 सेल्समैन घायल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के साबेला बायपास स्थित सरकारी शराब ठेके पर पथराव की वारदात सामने आई है. 6 से 7 हमलावरों की ओर से किए गए पथराव में दो सेल्समैन घायल हो गए. वहीं एक सेल्समैन बच गया. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

मामले के अनुसार, साबेला बायपास पर आबकारी विभाग के सरकारी शराब ठेके पर दो बाइकों पर सवार होकर आए 6 बदमाश युवकों ने ठेका कर्मचारियों से फ्री में शराब की मांग की. मना करने पर बदमाशों ने ठेका कर्मियों के साथ पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी.

वहीं इसके बाद बदमाशों ने ठेके पर पथराव कर दिया, जिससे ठेका कर्मचारी घड़माला निवासी पुष्पेंद्र सिंह और काकरादरा निवासी पंकज पुत्र शंकर लाल अहारी गंभीर रूप से घायल हो गए. पथराव के दौरान दोनों कर्मचारियों को सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है.

डूंगरपुर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली व सचिव मनोज मीणा ने सागवाड़ा उप कारागृह का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल में बंदियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से संवाद करते हुए उनकी परेशानी और समस्या को जानी.

इस मौके पर अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत बंदियों की अदालतों में नियमित पेशी और विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

