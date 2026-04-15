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डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल

Dungarpur Accident: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.पारडा दरियाटी निवासी किशन और प्रवीण बाइक पर जा रहे थे, जब सीमलवाड़ा-राजपुर चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई. घायल ट्रैक्टर चालक महावीर बैरवा को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

Edited byAnsh RajReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 15, 2026, 08:16 AM|Updated: Apr 15, 2026, 11:24 AM
डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Road Accident: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हो गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.


चौरासी इलाके के सीमलवाड़ा-राजपुर चौराहे के पास यह दुर्घटना हुई. पारडा दरियाटी गांव निवासी किशन और उसके साथी प्रवीण बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर जा गिरे.

दोनों युवकों की मौत
हादसे में किशन और प्रवीण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा.

ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल
ट्रैक्टर चालक महावीर बैरवा (पिता जगदीश बैरवा) भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल डूंगरपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

स्थानीय लोगों ने दी मदद
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की मदद की. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस चौराहे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं क्योंकि यहां तेज रफ्तार वाहन आते-जाते हैं.

पुलिस की कार्रवाई
धंबोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. मामले में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग को मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं.

परिवारों में मातम
दोनों मृत युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. किशन और प्रवीण दोनों ही परिवार के कमाऊ सदस्य थे. उनके अचानक चले जाने से पूरे परिवार पर गहरा सदमा लगा है. परिजन अस्पताल पहुंचकर रो-रोकर बुरा हाल कर रहे हैं.

क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसे
डूंगरपुर जिले में पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है. खराब सड़कें, तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हादसों के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से बेहतर सड़क सुरक्षा, स्पीड ब्रेकर लगाने और नियमित चेकिंग अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं.

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