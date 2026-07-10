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अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी रोड पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में दोनों बस के पहिए के नीचे आ गए. मृतकों की पहचान नरेश खटीक और गोपाल खटीक के रूप में हुई है. दोनों किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: Jul 10, 2026, 09:29 AM|Updated: Jul 10, 2026, 09:29 AM
अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी रोड स्थित मेवाड़ फर्नीचर के सामने एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए और बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गए. दोनों के सिर बस के पहिए के नीचे आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.


हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रोडवेज बस का साइड हिस्सा बाइक से टकराया, जिससे दोनों युवक संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद बस उनके ऊपर से गुजर गई. हादसे के तुरंत बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. दुर्घटना के कारण बस स्टैंड से तहसील चौराहा जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दूसरी लेन से यातायात डायवर्ट कराया और सड़क पर आवागमन सामान्य करवाया.


अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे दोनों युवक

कोतवाली थाना के एसआई भरत मीणा ने बताया कि मृतकों की पहचान नरेश खटीक निवासी खेरवाड़ा और गोपाल खटीक निवासी सलूंबर के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए डूंगरपुर आ रहे थे. रास्ते में यह हादसा हो गया, जिससे दोनों परिवारों में मातम छा गया.


पुलिस जुटी जांच में

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फरार रोडवेज बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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