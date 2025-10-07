मुख्यमंत्री जन आवास योजना, दिवाली पर 360 परिवारों का होगा गृह प्रवेश

Rajasthan Government Scheme: डूंगरपुर शहर में 9 साल से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है. शहर के वसुंधरा कॉलोनी के पास नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है.
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में 9 साल से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है. शहर के वसुंधरा कॉलोनी के पास नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और 20 अक्टूबर को राज्य सरकार के आदेश पर नगर परिषद 360 परिवारों को अपने सपनों के आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश कराएगी.
डूंगरपुर नगरपरिषद की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 9 साल पहले जरूरतमंद और आवास विहीन परिवारों को 360 फ्लैट बनाकर देने का काम शुरू हुआ था. घर मिलने का सपना देखते हुए लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और आवेदन किए. लॉटरी के माध्यम से परिवारों को फ्लैटों का आवंटन हुआ.
आवंटी परिवारों ने बैंक से लोन या ब्याज पर पैसे लाकर अपने घर के लिए किश्तें चुकाई, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 साल तक इंजार करना पड़ा. अब इन आवास विहीन लोगों के घर का सपना साकार होने जा रहा है. इस योजना में दो तरह के फ्लैट थे, जिसमें 88 एलआईजी और 272 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे.
इसमें ईडब्ल्यूएस (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन) के फ्लैट की कीमत 3 लाख 90 हजार और एलआईजी के लिए 6 लाख रुपए कीमत थी. इसमें एलआईजी के लिए डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी भी थी. वर्ष 2017 में वसुंधरा विहार में 360 फ्लैट की लॉटरी निकाली थी.
डूंगरपुर नगरपरिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि आवास योजना के तहत सभी फ्लैटों का काम पूरा हो चुका है, केवल सड़क का काम बाकी है वह भी 20 अक्टूबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा. 360 फ्लैट में 251 आवंटियों ने पूरे रुपए जमा करा दिए हैं बाकी 109 आवंटियों को इस महीने तक रुपए जमा कराने के लिए निर्देशित किया है और रुपए पूरे जमा नहीं होने पर फ्लैट नहीं दिए जाएंगे.
नगर परिषद ने सीवरेज और पानी की टंकी के साथ सभी फ्लैट का काम पूर्ण करा लिया है. अब ऐसे लोगों के सपने भी पूरे होंगे जिनका आज तक कोई आवास नहीं था. बहरहाल पिछले 9 साल से अपने सपनों के घर का इतंजार कर रहे लोगों का ये सपना दिवाली पर पूरा होने जा रहा है.
नगरपरिषद की ओर से बचे हुए छोटे-मोटे कार्य को पूर्ण करवाया जा रहा है. दीवाली के दिन नगरपरिषद की ओर से एक समारोह आयोजित करते हुए लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए गृह प्रवेश करवाया जाएगा और 9 साल से इतंजार कर रहे लोग अपने नए घर में दिवाली मनाएंगे.
