/लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन

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Dungarpur News : डूंगरपुर में 4.80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ''वागड़ कल्चर भवन'' पिछले दो साल से अधूरा पड़ा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा दिसंबर 2024 में ही पूरी हो चुकी है,
Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के पुनर्वास कॉलोनी ए-ब्लॉक में जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत 4.80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ''वागड़ कल्चर भवन'' पिछले दो साल से अधूरा पड़ा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा दिसंबर 2024 में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से अब इस बहुमूल्य ढांचे के खंडहर में तब्दील होने का खतरा मंडरा रहा है. हालाकि ठेकेदार फर्म द्वारा समय से पहले ही काम बंद कर देने के कारण नगरपालिका ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.
6 अप्रैल 2026 को कंपनी हुई ब्लैक लिस्टेड
सागवाड़ा नगरपालिका को जनजाति विभाग के माध्यम से इस भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली थी. नगरपालिका ने 16 मार्च 2022 को इसका टेंडर जारी किया था, जो मेसर्स राघवेंद्र कंस्ट्रक्शन, डूंगरपुर के नाम स्वीकृत हुआ था. भवन निर्माण की पूर्ण अवधि 4 दिसंबर 2024 तय की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने इस डेडलाइन से काफी पहले ही काम बंद कर दिया. नगरपालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारियों को सूचना देते हुए 6 अप्रैल 2026 को कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया.
30% भुगतान के बाद अटका काम, फिर से निकालनी होगी निविदा
अधिकारियों के अनुसार, इस 15 हजार स्क्वायर फीट में बनने वाले भवन के लिए ठेकेदार को करीब 30% राशि करीब 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. मौके पर दो छत, कमरे और हॉल का ढांचा तो तैयार हो गया है, लेकिन फिनिशिंग, प्लास्टर, फर्श, बिजली और पानी जैसी मुख्य व्यवस्थाएं पूरी तरह अधूरी हैं. भवन का शेष कार्य पूरा कराने के लिए अब प्रशासन को नए सिरे से वापस निविदा (टेंडर) निकालनी होगी, जिससे इसकी लागत और बढ़ने की संभावना है.
खंडहर बनने का खतरा और नागरिकों की मांग
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही इस भवन का काम दोबारा शुरू नहीं कराया गया, तो करोड़ों की लागत से बना यह ढांचा खंडहर हो जाएगा. बारिश और मौसम की मार के कारण बनी हुई दीवारें और छतें भी खराब हो रही हैं. लोगों की मांग है कि वागड़ संस्कृति को समर्पित इस भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए, ताकि शादी-समारोहों और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए जनता को इसका लाभ मिल सके.
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