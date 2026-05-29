Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन

लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन

Dungarpur News : डूंगरपुर में 4.80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ''वागड़ कल्चर भवन'' पिछले दो साल से अधूरा पड़ा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा दिसंबर 2024 में ही पूरी हो चुकी है, 

Edited byAkhilesh kumar sharmaReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 29, 2026, 05:22 PM|Updated: May 29, 2026, 05:22 PM
लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के पुनर्वास कॉलोनी ए-ब्लॉक में जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत 4.80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ''वागड़ कल्चर भवन'' पिछले दो साल से अधूरा पड़ा है. इस महत्वपूर्ण परियोजना की समय सीमा दिसंबर 2024 में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से अब इस बहुमूल्य ढांचे के खंडहर में तब्दील होने का खतरा मंडरा रहा है. हालाकि ठेकेदार फर्म द्वारा समय से पहले ही काम बंद कर देने के कारण नगरपालिका ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.

6 अप्रैल 2026 को कंपनी हुई ब्लैक लिस्टेड

Add Zee News as a Preferred Source

सागवाड़ा नगरपालिका को जनजाति विभाग के माध्यम से इस भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली थी. नगरपालिका ने 16 मार्च 2022 को इसका टेंडर जारी किया था, जो मेसर्स राघवेंद्र कंस्ट्रक्शन, डूंगरपुर के नाम स्वीकृत हुआ था. भवन निर्माण की पूर्ण अवधि 4 दिसंबर 2024 तय की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने इस डेडलाइन से काफी पहले ही काम बंद कर दिया. नगरपालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारियों को सूचना देते हुए 6 अप्रैल 2026 को कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया.

30% भुगतान के बाद अटका काम, फिर से निकालनी होगी निविदा

अधिकारियों के अनुसार, इस 15 हजार स्क्वायर फीट में बनने वाले भवन के लिए ठेकेदार को करीब 30% राशि करीब 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. मौके पर दो छत, कमरे और हॉल का ढांचा तो तैयार हो गया है, लेकिन फिनिशिंग, प्लास्टर, फर्श, बिजली और पानी जैसी मुख्य व्यवस्थाएं पूरी तरह अधूरी हैं. भवन का शेष कार्य पूरा कराने के लिए अब प्रशासन को नए सिरे से वापस निविदा (टेंडर) निकालनी होगी, जिससे इसकी लागत और बढ़ने की संभावना है.

खंडहर बनने का खतरा और नागरिकों की मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही इस भवन का काम दोबारा शुरू नहीं कराया गया, तो करोड़ों की लागत से बना यह ढांचा खंडहर हो जाएगा. बारिश और मौसम की मार के कारण बनी हुई दीवारें और छतें भी खराब हो रही हैं. लोगों की मांग है कि वागड़ संस्कृति को समर्पित इस भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए, ताकि शादी-समारोहों और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए जनता को इसका लाभ मिल सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

ट्रेंडिंग न्यूज़

जैसलमेर में मॉल रोड की तर्ज पर नया टूरिस्ट हब, सम जैसी रौनक अब शहर के पास

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

नौतपा से इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी परेशान, एसी-कूलर की हवा खाने घर के अंदर पहुंचे मोर!

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थानी परंपरा संग 'बाईसा स्नेह मिलन' मायके आई बेटियों ने रोते हुए ली विदाई

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

जयपुर से 1 जून से बंद होंगी 7 फ्लाइट्स, मुंबई दिल्ली की उड़ानों पर बड़ा असर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

वायरल ऑडियो के बाद बड़ा एक्शन! सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

कहां है राजस्थान का सबसे ठंडा महल, जो ठंडक में शिमला-मनाली को भी देता है टक्कर!

थार में बेजुबानों के मसीहा बने 'ग्रीनमैन' भीषण गर्मी में शुरू किया बड़ा काम !

Rajasthan news: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आबादी तक पहुंची लपटें

जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

भरतपुर में शिक्षक भवानी सिंह की हार्ट फेल्योर से मौत, जनगणना कार्य में जुटे थे टीचर

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

जयपुर में सोना-चांदी धड़ाम! अचानक औंधे मुंह गिरी कीमतें, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Dungarpur news
Rajasthan News

About the Author

Akhilesh kumar sharma

Akhilesh kumar sharma

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

RPSC
2

अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत

Alwar News
3

सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

Jaipur news
4

जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक दर्जन श्रद्धालु घायल

Jalore Accident
5

PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

Rajasthan News