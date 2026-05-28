/Vande Ganga Campaign : डूंगरपुर के डिमिया बांध की किस्मत बदलने क्यों पहुंचे कलेक्टर ?

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संकट से निपटने और भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से डिमिया बांध पर डिसिल्टिंग कार्य का शुभारंभ किया गया. इस दौरान जल पूजन किया गया वही आमजन को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई.

कार्यक्रम की शुरुआत विधि-विधान से जल पूजन कर की गई. बांध की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा आज से ''डिसिल्टिंग'' के कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे अभियान की अवधि के दौरान बांध से गाद हटाने का काम निरंतर जारी रहेगा ताकि आगामी मानसून में अधिक से अधिक पानी का संचय किया जा सके.

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इस दौरान कलेक्टर देशल दान सहित अन्य अधिकारियों ने जल संरक्षण में आम जनता की भागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताया. वही आम नागरिकों और ग्रामीणों को पानी की एक-एक बूंद का महत्व समझाया गया और उन्हें जल को व्यर्थ न बहाने और उसके संरक्षण की सामूहिक शपथ दिलाई गई. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सरपंच ने क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया.

उन्होंने बांध के समीप पानी को रोकने के लिए कुछ नए एनीकट'' बनाने और आवागमन को सुगम करने के लिए एक नई सड़क निर्माण की पुरजोर मांग रखी. जिस पर कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी स्थानीय विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को एक अभियान के रूप में लें और समय रहते पूरा करें.

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