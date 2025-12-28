डूंगरपुर में 53 हजार पेंशनधारियों पर संकट, 31 दिसंबर तक कर लें ये काम नहीं तो रुक जाएगी पेंशन

Pension Verification Last Date: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लोगों की पेंशन पर तलवार लटक सकती है. डूंगरपुर जिले में 2 लाख 6 हजार 767 पेंशनधारियों में से 1 लाख 53 हजार 767 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है, जबकि 53 हजार पेंशनधारियों ने सत्यापन नहीं करवाया है. इधर 31 दिसंबर तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया, तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है.

सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना में विभिन्न पेंशन दी जाती है, लेकिन पेंशन के लिए हर साल उस व्यक्ति को अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होता है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के उपनिदेशक निदेशक हेमंत सैनी ने बताया कि डूंगरपुर जिले में 2 लाख 6 हजार 767 पेंशनर है.

इसमें से 1 लाख 53 हजार 767 पेंशनधारियों ने अपना वार्षिक सत्यापन करवा लिया है, लेकिन 53 हजार पेंशनधारी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है. सत्यापन करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है. इधर अगर शेष पेंशनधारियों ने निर्धारित दिनांक तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराया, तो आगे उनकी पेंशन पर तलवार अटक सकती है.

आईये जानते है किस ब्लॉक में कितने पेंशनर्स ने नहीं करवाया सत्यापन

ब्लॉक कुल पेंशनर बाकी पेंशनर

आसपुर 19158 3221

बिछीवाड़ा 22244 5115

चिखली 15679 4244

दोवड़ा 15918 3709

डूंगरपुर 19385 4932

गलियाकोट 17938 5580

झोथरी 15301 4161

साबला 18886 3668

सागवाड़ा 33941 9114

सीमलवाडा 20429 6855

डूंगरपुर शहरी 3910 1029

सागवाड़ा शहरी 3978 1372

कुल 206767 53000

31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं तो पेंशन नहीं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के उपनिदेशक निदेशक हेमंत सैन ने बताया कि पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए चार विकल्प उपलब्ध हैं. फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन, ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन, उपखण्ड अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी क माध्यम से, उपखण्ड अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार एवं जनाधार दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन करवा सकते हैं.

इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है. वहीं अगर 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं होता है, तो पेंशन अटक सकती है. हेमंत सैन उपनिदेशक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बहराल डूंगरपुर जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व जिला प्रशासन शेष पेंशनर्स का सत्यापन करवाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन निर्धारित तारीख 31 दिसंबर तक यदि पेंशनर्स अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं. उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर अटक सकती है. खैर अब देखने वाली बात होगी शेष दिनों में कितने पेंशनर्स अपना सत्यापन करवाकर सामाजिक पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं.