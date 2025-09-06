Dungarpur Weather Update: डूंगरपुर में आज बारिश का रेड अलर्ट, सड़कें-गलियां बन गईं तालाब

Dungarpur Weather Update: डूंगरपुर जिले में शहर समेत गांवों में बीती रात को कई जगहों पर मूसलाधार बरसात हुई. रुक रुककर बरसात की वजह से सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा. शहर के कई कालोनियों में जल भराव की स्थिति हो गई, जिससे लोगों को परेशानी हुई.

बारिश के बाद से डूंगरपुर के बांध, तलाब उफान पर बह रहे है. वही सोम कमला आंबा बांध से भी पानी की निकासी हो रही है. बेणेश्वर धाम पिछले 10 दिनों से ज्यादा वक्त से टापू बना हुआ है. वही आज सुबह फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है.

डूंगरपुर में आज शनिवार को बारिश का रेड अलर्ट है. वही आज शुक्रवार रात के समय रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हुई. आसमान में बिजली ओर बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ ही डूंगरपुर शहर समेत कई गांव में बरसात का दौर चला. बारिश की वजह से गणेश उत्सव के बीच ही लोगों को भारी परेशानी आई. डूंगरपुर के पुराने शहर में सड़कों पर दो से तीन फीट तक पानी बहने लगा. वहीं कई जगह पर जल भराव हो गया. शहर के अशोक नगर ज्ञानसरोवर वाटिका के पास सड़क पर पानी भर गया. वही आज सुबह दिन की शुरुआत फिर से बारिश के साथ हुई.

डूंगरपुर में बारिश की वजह से सोम कमला आंबा बांध के एक गेट से पानी की निकासी हो रही है. वही सोन नदी से पानी की भारी आवक बनी हुई है. इसके अलावा जिले एक कई छोटे बड़े बांध ओर तालाब भी ओवरफ्लो वह रहे है. वही बेणेश्वर धाम पिछले 10 दिनों से टापू बना हुआ है. पिछले 24 घंटे में जिलेभर में डेढ़ इंच बारिश हुई है वही डूंगरपुर जिले में अब तक 808 एम एम बारिश दर्ज की जा चुकी है.

