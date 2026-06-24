/दुल्हन की विदाई के दौरान बारात का रास्ता रोका, युवक पर पत्थर से हमला

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Dungarpur Crime News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथुगामड़ा पाल गांव में एक शादी समारोह उस समय तनावपूर्ण माहौल में बदल गया, जब दुल्हन की विदाई के दौरान कुछ युवकों ने बारात का रास्ता रोक दिया. गांव में अमृतलाल पुत्र रतना कटारा की भतीजी का विवाह समारोह आयोजित किया गया था. शादी की सभी रस्में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हो चुकी थीं और परिजन दुल्हन की विदाई की तैयारियों में जुटे हुए थे. इसी दौरान चार युवक अचानक मौके पर पहुंचे और बारात के आगे खड़े होकर रास्ता रोक दिया.
समझाइश के दौरान बढ़ा विवाद
बारात का रास्ता रुकने से मौके पर मौजूद लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई. परिजनों ने माहौल खराब होने से बचाने के लिए युवकों को समझाने का प्रयास किया. अमृतलाल कटारा और कमलेश कटारा ने युवकों से रास्ते से हटने और कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डालने की अपील की. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समझाइश के दौरान युवकों और परिजनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद और फिर मारपीट में बदल गई.
पत्थर लगने से युवक गंभीर घायल
आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने अमृतलाल कटारा पर पत्थर से हमला कर दिया. पत्थर सीधे उनके मुंह पर लगा, जिससे उनके छह दांत टूट गए और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद विवाह स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों को आता देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए.
घायल को अस्पताल में कराया भर्ती
परिजन घायल अमृतलाल कटारा को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है. परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना के कारण शादी समारोह की खुशियां कुछ ही देर में तनाव और दहशत में बदल गईं. गांव में भी इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.
पुलिस का पक्ष
घटना को लेकर सदर थाना पुलिस का कहना है कि अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं कराया गया है. हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम गांव पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय लोगों का दावा
वहीं गांव के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका है. ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं और उसी का असर शादी समारोह के दौरान देखने को मिला. हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था और हमला किन परिस्थितियों में हुआ, इसका खुलासा जांच और संभावित शिकायत के बाद ही हो सकेगा. पुलिस का कहना है कि यदि कोई लिखित शिकायत मिलती है तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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