8वीं की परीक्षा देने से पहले ही थम गई 13 साल की बच्ची की सांसें, जानें डॉक्टर ने मासूम के साथ क्या किया कांड?

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ में एक 13 साल की मासूम बच्ची पूजा कनिपा की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है. पूजा आठवीं कक्षा में पढ़ती थी और गुरुवार को उसकी बोर्ड परीक्षा थी. लेकिन...

Published:Mar 12, 2026, 01:37 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 02:36 PM IST

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर ढोला में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. 13 वर्षीय पूजा कनिपा, जो आठवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, आज गुरुवार को परीक्षा देने वाली थी. लेकिन बुधवार शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. सिरदर्द और डायरिया की शिकायत होने पर परिवार उसे रामगढ़ के एक झोलाछाप क्लीनिक पर ले गया. वहां उसने ड्रिप चढ़ाई और कुछ दवाइयां दीं. परिवार बच्ची को घर ले आया, लेकिन रात में उसकी हालत और बिगड़ गई. परिजन उसे सलूम्बर अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही पूजा ने दम तोड़ दिया.


परिजनों का गंभीर आरोप: गलत दवाई से हुई मौत
पूजा के चाचा सुखलाल कनिपा और भाई देवीलाल कनिपा ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने झोलाछाप पर गलत दवाई देने और लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि झोलाछाप ने बिना उचित जांच के ड्रिप चढ़ाई और दवाइयां दीं, जिससे बच्ची की हालत और खराब हो गई. वे इसे हत्या के समान मान रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. परिवार ने बताया कि पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर चुकी थी. परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसकी मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है.

पुलिस जांच में जुटी, शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया
सूचना मिलते ही दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बच्ची का शव डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. झोलाछाप क्लीनिक पर छापेमारी की जा रही है और उसकी दवाइयों, ड्रिप और इलाज के तरीके की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सटीक कारण पता चलेगा. अगर गलत दवाई या लापरवाही साबित होती है तो झोलाछाप के खिलाफ हत्या की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

झोलाछाप डॉक्टरों का खतरा, ग्रामीण इलाकों में आम समस्या
डूंगरपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों का चलन आम है. लोग अस्पताल जाने के बजाय नजदीकी क्लीनिक पर भरोसा करते हैं, जहां योग्य डॉक्टरों की कमी होती है. इस घटना ने एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टरों के खतरनाक इलाज और बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन ऐसे अवैध क्लीनिकों पर सख्त कार्रवाई करे और ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाए.

परिवार में शोक, गांव में आक्रोश
पूजा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. मां-बाप और भाई-बहन रो-रोकर बेसुध हो रहे हैं. गांव वालों में भी भारी आक्रोश है. लोग कह रहे हैं कि एक मासूम बच्ची की परीक्षा से ठीक पहले मौत ने सबको झकझोर दिया है. परिजनों ने झोलाछाप के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है और कहा है कि अगर समय पर उचित इलाज मिलता तो शायद पूजा बच सकती थी. यह घटना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और झोलाछाप डॉक्टरों के खतरे को एक बार फिर उजागर करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


