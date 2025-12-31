Year Ender 2025: जंगल, जमीन और अधिकार… 2025 में डूंगरपुर क्यों बना राजस्थान की सियासत का हॉटस्पॉट? पढ़ें एक क्लिक पर

Year Ender 2025 Dungarpur: साल 2025 डूंगरपुर संभाग के लिए सामाजिक, प्रशासनिक और विकास के लिहाज से कई मायनों में अहम साबित हुआ. राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में शामिल इस संभाग जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र आते हैं, ने इस वर्ष बदलाव, चुनौतियों और उम्मीदों तीनों को एक्सरपीरिएंस किया. आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों ने जहां नीति और प्रशासनिक फैसलों को दिशा दी, वहीं कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए. केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का असर गांव-गांव तक दिखा, तो दूसरी ओर मौसम की मार, बारिश और प्राकृतिक परिस्थितियों ने जनजीवन को प्रभावित किया.

1. आदिवासी अधिकार और सामाजिक आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा

डूंगरपुर संभाग में 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी अधिकारों से जुड़ा रहा. वन अधिकार कानून (FRA) के तहत जमीन के व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों को लेकर कई गांवों में विरोध और प्रदर्शन हुए. ग्रामीणों का आरोप रहा कि वर्षों से जंगल में रह रहे परिवारों को अब भी कानूनी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं. बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में आदिवासी संगठनों ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर धरने दिए. सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं, आवास और आजीविका कार्यक्रम लागू करने की घोषणाएं की गईं. इन आंदोलनों ने 2025 में डूंगरपुर संभाग को राज्य की राजनीति और नीति-निर्माण के केंद्र में ला दिया.

2. कानून-व्यवस्था और अपराध की बड़ी घटनाएं

2025 में डूंगरपुर संभाग में कानून-व्यवस्था भी चर्चा में रही. जमीन विवाद, पारिवारिक झगड़े और आपसी रंजिश के चलते हत्या और गंभीर हमलों की घटनाएं सामने आईं. आदिवासी इलाकों में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने लगातार अभियान चलाए. कुछ क्षेत्रों में भीड़ द्वारा हिंसा, रास्ता जाम और प्रशासनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हुईं. पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील गांवों में अतिरिक्त जाब्ता, गश्त और निगरानी बढ़ाई. इन घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता की जरूरत को उजागर किया.

3. स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत और चुनौतियां

साल 2025 में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे. सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, दवाओं और संसाधनों की समस्या सामने आई. गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मौत के मामलों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े किए. दूर-दराज के गांवों से मरीजों को अस्पताल तक लाने में एंबुलेंस और सड़क सुविधाओं की कमी भी सामने आई. इसके साथ ही डूंगरपुर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नई मशीनें, बेड और स्टाफ बढ़ाने की घोषणाएं की गईं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर 2025 संघर्ष और सुधार की कोशिशों का साल रहा.

4. शिक्षा और युवाओं से जुड़ी अहम खबरें

डूंगरपुर संभाग में शिक्षा 2025 का एक महत्वपूर्ण विषय रहा. कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और भवनों की जर्जर हालत को लेकर अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया. आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा योजनाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा. प्रतियोगी परीक्षाओं, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में डूंगरपुर के युवाओं की उपलब्धियां भी सामने आईं, जिससे क्षेत्र को पहचान मिली.

5. विकास योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर

2025 में डूंगरपुर संभाग में विकास कार्यों को लेकर कई बड़े फैसले हुए. ग्रामीण संपर्क सड़कों, पुल-पुलियों और बाजार विकास के लिए नए बजट प्रावधान किए गए. जल संकट से जूझ रहे इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन का काम तेज किया गया. शहरी क्षेत्रों में सीवरेज, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और बस स्टैंड विकास जैसे काम शुरू हुए. इन योजनाओं का मकसद आदिवासी इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना रहा.

6. मौसम, बारिश और कृषि पर असर

मानसून 2025 में कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि, तो कुछ इलाकों में कम बारिश से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा. मक्का, सोयाबीन और उड़द जैसी फसलों पर मौसम का सीधा असर पड़ा. किसानों ने फसल खराबे का सर्वे और मुआवजे की मांग उठाई, जिस पर प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार करवाई.

7. संस्कृति, पर्यटन और पहचान

डूंगरपुर संभाग की आदिवासी संस्कृति, लोकनृत्य, वेशभूषा और मेले 2025 में भी आकर्षण का केंद्र रहे. बेणेश्वर धाम और आसपास के धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर योजनाएं आगे बढ़ीं. पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिशें की गईं.

