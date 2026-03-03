Zee Rajasthan
Rajasthan: इस गांव में धधकते अंगारों पर युवा-बुजुर्गों ने नंगे पैर चलकर मनाई होली, जानें क्या है रहस्य

Dungarpur Holi 2026: डूंगरपुर जिले में कोकापुर गांव के लोग होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह होली के धधकते अंगारों पर चले. होली माता की पहल पूजा अर्चना की.

Published:Mar 03, 2026, 02:19 PM IST | Updated:Mar 03, 2026, 02:19 PM IST

Rajasthan: इस गांव में धधकते अंगारों पर युवा-बुजुर्गों ने नंगे पैर चलकर मनाई होली, जानें क्या है रहस्य

Dungarpur Holi 2026: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोकापुर गांव के लोग होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह होली के धधकते अंगारों पर चले. होली माता की पहल पूजा अर्चना की. ढोल धमाकों के साथ होली दर्शन के बाद गांव के युवा और बुजुर्ग सभी होली के धधकते अंगारों पर नंगे पैर ही चहलकदमी करते रहे, लेकिन किसी के पैर तक नहीं जले. इस दौरान लोग होली माता के जयकारे लगाते रहे.

रंगों का त्योहार होली देशभर में अपने ही अनूठे अंदाज में मनाया जाता है. इसी तरह की बरसों पुरानी परंपरा को प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव के लोग आज भी निभा रहे हैं. आज तड़के से ही कोकापुर गांव के लोग ढोल कुंडी के साथ गांव के होली चौक पर इकट्ठे हुए. गांव के हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में लोगों ने दर्शन ओर पूजा अर्चना की.

इसके बाद लोग नजदीक ही होली चौक पर ढोल कुंडी की थाप पर गैर खेलते हुए पहुंचे. पहले होलिका का दर्शन किया. लोगों ने होली की धधकती आग में श्रीफल भेंट किया जो पलभर में जल गया. लोगों ने होलिका से धधकते अंगारों पर चलने के लिए प्रार्थना की. फिर ढोल कुंडी के साथ ही जयकारे लगाते हुए गांव के युवा और बुजुर्ग नंगे पैर ही गुजरने लगे, लेकिन किसी को कोई चोंट या पैर जलने की दिक्कत तक नहीं हुई.

गांव की जलती होली के अंगारों पर नंगे पर चलकर पुरानी मान्यताओं को पूरा किया जाता है. गांव में मान्यता है कि होलिका दहन के बाद धधकते अंगारों पर चलने से गांव में कोई भी आपदा नहीं आती है. गांव वासियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है. इसी परंपरा को देखने आसपास के कई गांव के लोगों कोकापुर पहुंचे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी.

