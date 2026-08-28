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डूंगरपुर में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर घायल

Dungarpur Accident: डूंगरपुर-सीमलवाड़ा मुख्य मार्ग पर विकास नगर के पास तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात के मोडासा अस्पताल रेफर किया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 28, 2026, 08:17 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 08:17 PM IST
डूंगरपुर में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर घायल
Image Credit: Dungarpur Accident

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में डूंगरपुर-सीमलवाड़ा मुख्य मार्ग पर विकास नगर के पास पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मोडासा के अस्पताल रेफर किया गया है.

पिकअप ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

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डूंगरपुर जिले के एएसआई लालचंद ने बताया कि मंडला उपली सांसरपुर निवासी सोहनलाल खराड़ी ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि उसका पुत्र कल्पेश और परिवार का भतीजा मिथुन कुमार बाइक से डूंगरपुर से घर लौट रहे थे. दोनों विकास नगर में मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे. इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप के चालक ने तेज स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया और बाइक को टक्कर मार दी.

इलाज के दौरान युवक कल्पेश की मौत

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कल्पेश और मिथुन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा देखकर पीछे बाइक से आ रहे राकेश, नानूराम सहित अन्य लोगों ने परिजनों को सूचना दी. दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान कल्पेश की मौत हो गई. वहीं मिथुन की हालत गंभीर होने पर उसे आगे इलाज के लिए गुजरात के मोडासा के अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

दौसा के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चूड़ियावास गांव के समीप पिलर संख्या 201.1 पर खड़े दो युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया. जिसके चलते दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के शिकार दोनों युवकों को तत्काल एंबुलेंस से दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मृतक युवक 22 वर्षीय महेंद्र मीणा चूड़ियावास गांव का ही निवासी है, तो वहीं दूसरा 16 वर्षीय युवक साहिल मीणा जयपुर के बस्सी थाना क्षेत्र के बांसखोह के उगास गांव का निवासी है. साहिल अपने चूड़ियावास गांव में स्थित अपने मामा के घर आया था. ऐसे में मामा-बुआ के दोनों लड़के एक्सप्रेस-वे को देखने के लिए उसपर चढ़ गए. जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया.

पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की बदौलत वाहन की पहचान की. जिस ट्रक से हादसा हुआ था उसे पुलिस ने बूंदी के लाखेरी में दस्तयाब कर लिया. साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया. युवकों की मौत की सूचना जब परिजनों को मिली, तो घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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