/डूंगरपुर में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी गंभीर घायल

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में डूंगरपुर-सीमलवाड़ा मुख्य मार्ग पर विकास नगर के पास पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मोडासा के अस्पताल रेफर किया गया है.

पिकअप ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

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डूंगरपुर जिले के एएसआई लालचंद ने बताया कि मंडला उपली सांसरपुर निवासी सोहनलाल खराड़ी ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि उसका पुत्र कल्पेश और परिवार का भतीजा मिथुन कुमार बाइक से डूंगरपुर से घर लौट रहे थे. दोनों विकास नगर में मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे. इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप के चालक ने तेज स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया और बाइक को टक्कर मार दी.

इलाज के दौरान युवक कल्पेश की मौत

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कल्पेश और मिथुन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा देखकर पीछे बाइक से आ रहे राकेश, नानूराम सहित अन्य लोगों ने परिजनों को सूचना दी. दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान कल्पेश की मौत हो गई. वहीं मिथुन की हालत गंभीर होने पर उसे आगे इलाज के लिए गुजरात के मोडासा के अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



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दौसा के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चूड़ियावास गांव के समीप पिलर संख्या 201.1 पर खड़े दो युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया. जिसके चलते दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के शिकार दोनों युवकों को तत्काल एंबुलेंस से दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मृतक युवक 22 वर्षीय महेंद्र मीणा चूड़ियावास गांव का ही निवासी है, तो वहीं दूसरा 16 वर्षीय युवक साहिल मीणा जयपुर के बस्सी थाना क्षेत्र के बांसखोह के उगास गांव का निवासी है. साहिल अपने चूड़ियावास गांव में स्थित अपने मामा के घर आया था. ऐसे में मामा-बुआ के दोनों लड़के एक्सप्रेस-वे को देखने के लिए उसपर चढ़ गए. जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया.

पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की बदौलत वाहन की पहचान की. जिस ट्रक से हादसा हुआ था उसे पुलिस ने बूंदी के लाखेरी में दस्तयाब कर लिया. साथ ही चालक को भी हिरासत में ले लिया. युवकों की मौत की सूचना जब परिजनों को मिली, तो घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए.

