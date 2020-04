'अंग्रेजी मीडियम' एक्टर इरफान खान का निधन, CM गहलोत ने ट्वीट कर जताया शोक

जयपुर: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है. वे 54 साल के थे. इरफान खान को लंबे समय से पेट की समस्या थी और वह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे. उनकी हालत काफी गंभीर थी. Colon infection के चलते आज सुबह उनका निधन हो गया.

बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के चलते बड़ी पहचान बनाने वाले इरफान खान के अचानक निधन पर पूरे फिल्मी जगत में शोक की लहर है. वहीं, इस शोक की घड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है. सीएम गहलोत ने लिखा 'मुझे हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं, #इरफान खान के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख और सदमा लगा है. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. ईश्वर उन्हें शक्ति दे. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

I am saddened and shocked to know about the untimely demise of one of our country's most versatile actors, #IrrfanKhan. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. May God give them strength. May his soul rest in peace.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 29, 2020