राजस्थान की 2 राजपुतानियों ने किया आन-बान भरा शौर्य डांस, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपराएं हमेशा से ही देश-दुनिया में आकर्षण का केंद्र रही हैं. यहां के लोकगीत, डांस और परिधान यहां के गौरवशाली विरासत को बताते हैं. हाल ही में राजस्थान की दो लड़कियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पारंपरिक राजपूती पोशाक में शानदार राजस्थानी शौर्य डांस करती नजर आ रही हैं.

इस वीडियो में एक लड़की उम्र में छोटी है जबकि दूसरी उससे बड़ी है, लेकिन दोनों के तालमेल, एक्सप्रेशंस और डांस का कॉन्फिडेंस देखकर लोग फैन हो रहे हैं. दोनों ने सिर पर ओढ़नी और पारंपरिक घाघरा-ओढ़णी के साथ राजस्थानी गहने पहने हुए हैं, जिससे उनका अंदाज और भी अट्रैक्टिव लग रहा है. वीडियो में दोनों के स्टेप्स पूरी तरह पारंपरिक राजस्थानी लोकडांस को दर्शाते हैं, जिसमें शौर्य और सौंदर्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है.

राजस्थान के लोकडांस में जहां एक ओर नारी की सौम्यता और गरिमा दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर शौर्य और परंपरा का प्रदर्शन भी झलकता है. इन दोनों का यह डांस भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है. वीडियो में बैकग्राउंड में बजता पारंपरिक राजस्थानी लोकगीत डांस को और शानदार बना रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार लाइक और शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट सेक्शन में दोनों लड़कियों की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई इन्हें 'राजस्थान की शान” कह रहा है, तो कोई संस्कृति की असली झलक बता रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों बालिकाओं ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की परंपरा सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बल्कि नई पीढ़ी भी इसे बखूबी आगे बढ़ा रही है.

राजस्थान में इस तरह के डांस न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं. आज भी ग्रामीण इलाकों में होने वाले मेलों, उत्सवों और विवाह समारोहों में ऐसे पारंपरिक डांस देखने को मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं.

वीडियो को @Sugan_Sa_Kumawat_9929 नाम के यूट्यूब के चैनल पर शेयर किया गया है. वीडिको को 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं.