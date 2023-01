हॉट गाउन पहने रश्मि देसाई ने दिए कातिलाना पोज़, दमदार तस्वीरें हो गईं वायरल

Entertainment News: अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से मनोरंजन जगत में धांसू पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई को आज कौन नहीं जानता है. टीवी सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली रश्मि देसाई आजकल सोशल मीडिया पर दमदार तस्वीरों से गदर काटे हुए हैं.

रश्मि देसाई आए दिन अपनी बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया में शेयर करके सनसनी फैला देती हैं. साथ ही फैंस के दिलों की हलचल भी बढ़ा देती हैं. रश्मि देसाई का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट फोटोज से भरा पड़ा है.

हाल ही में रश्मि देसाई ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की खतरनाक तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. उनका कातिलाना अंदाज फैंस को घायल कर रहा है. रश्मि देसाई इन फोटोज में बेहद ही सिजलिंग और अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं.

रश्मि देसाई की ये फोटोज बेहद ही प्यारी हैं और सोशल मीडिया में तहलका मचा रही हैं. रश्मि देसाई की इन फोटोज पर मिनटों में ही लाखों लाइक्स आ चुके हैं. कर्वी फिगर में रश्मि देसाई कहर ढा रही हैं.

फोटोज शेयर करते हुए रश्मि देसाई ने बेहद ही प्यारा कैप्शन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि Fashion is not what u like to see or looking good...In real sense it's called "CHANGE" change in you... Change in thoughts... Change in acceptance...

बता दें कि रश्मि देसाई सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर आए दिन बदले अंदाजों से रश्मि देसाई फैंस को सरप्राइज कर देती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं. रश्मि देसाई ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, जिसे बहुत कम लोग जानती हैं.

कलर्स के उतरन शो से रश्मि देसाई ने शानदार पहचान बनाई और बिग बॉस में जाने के बाद उनका जादू फैंस के सिर पर चढ़कर बोला.

