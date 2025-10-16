Zee Rajasthan
जैसलमेर की कालबेलिया डांसर का धमाकेदार डांस, वीडियो जीत रहा लोगों का दिल

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने कालबेलिया डांसर खुले आसमान के नीचे, रेतीले टीलों पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. कैमरे के पीछे से बजते राजस्थानी लोकगीत की धुन और ढोलक की थाप पर डांसर का लहराता हुआ डांस ऐसा सम्मोहक सीन बनाता है कि देखने वाले बस झूम उठते हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 08:20 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 08:20 AM IST

Rajasthani Viral Video: रेत के सुनहरे समंदर में बसा राजस्थान का जैसलमेर जिला हर सैलानी के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ता है. यहां की हवेलियां, किले और सुनहरी धूल में सजी डेजर्ट सफारी लोगों को बार-बार यहां आने पर मजबूर कर देती हैं लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जैसलमेर की डेजर्ट सफारी कैंपिंग से जुड़ा एक कालबेलिया डांसर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

इस वीडियो में एक पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहने कालबेलिया डांसर खुले आसमान के नीचे, रेतीले टीलों पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. कैमरे के पीछे से बजते राजस्थानी लोकगीत की धुन और ढोलक की थाप पर डांसर का लहराता हुआ डांस ऐसा सम्मोहक सीन बनाता है कि देखने वाले बस झूम उठते हैं.

डांसर ने पारंपरिक काली घाघरा-चोली और चांदी के गहनों से सजी पोशाक पहनी हुई है, जिसमें उसकी घूमती लहराती चाल राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाती है. इस परफॉर्मेंस के दौरान बैकग्राउंड में सैलानियों की तालियां यह साबित करती हैं कि जैसलमेर का आकर्षण सिर्फ उसकी रेत नहीं, बल्कि यहां की लोककला और संस्कृति भी है.

डेजर्ट सफारी कैंपिंग में हर शाम सैलानियों के लिए इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कालबेलिया, घूमर और मंगनियार गायन जैसे पारंपरिक प्रदर्शन होते हैं. यह अनुभव सैलानियों को राजस्थानी जीवनशैली का असली एहसास कराता है. ऊंट की सवारी, तंबू में रात बिताना और खुले आसमान तले नृत्य देखना जैसे किसी फिल्मी दृश्य का हिस्सा बन जाना.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अब तो जैसलमेर जरूर जाना पड़ेगा, राजस्थान की संस्कृति में जो बात है, वो कहीं और नहीं!. जैसलमेर में डेजर्ट सफारी का रोमांच और कालबेलिया डांस का जादू मिलकर ऐसा अनुभव बनाते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाए. वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं.

तो अगर आप भी इस दिवाली या सर्दियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जैसलमेर की डेजर्ट सफारी कैंपिंग जरूर शामिल करें, जहां रेत, संगीत और संस्कृति का संगम आपको राजस्थानी रंग में रंग देगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

