चूरू में गड्ढे के कारण स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, मची चीख-पुकार

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के कस्बे में प्रशासन की लापरवाही के चलते मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. शिव मंदिर के पास स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो सड़क पर बने गहरे खड्डे में जा गिरा. खड्डे में गिरते ही ऑटो पलट, जिससे बच्चे सड़क पर गिर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 07, 2025, 02:28 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 02:28 PM IST

चूरू में गड्ढे के कारण स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, मची चीख-पुकार

Churu News: कस्बे में प्रशासन की लापरवाही के चलते मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. शिव मंदिर के पास स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो सड़क पर बने गहरे खड्डे में जा गिरा. खड्डे में गिरते ही ऑटो पलट, जिससे बच्चे सड़क पर गिर गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

राहगीरों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और ऑटो को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की. हादसे के बाद बच्चों में दहशत का माहौल बना रहा, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं. आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को इस कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. घटना का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सड़क की खराब स्थिति ने कैसे स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डाल दी.

क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से तुरंत सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क ठीक नहीं की गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

Sardarshahar, Churu News: चूरू के सरदारशहर के वार्ड 32 में रात्रि के समय अज्ञात चोर घर में घुसे और घर के कमरे में रखी अलमारी में रखें नगदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए. घर के जिस कमरे में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस समय उस कमरे में घर के तीन सदस्य सो रहे थे. चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया लेकिन किसी भी सदस्य की नींद नहीं खुली.

आज मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया. वार्ड 32 निवासी आरिफ खान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जिस घर में चोरी हुई वह घर मेरे भतीजे रमजान खान का है और वह विदेश में रहता है. रविवार रात्रि को 10 बजे मेरे भतीजे रमजान की पत्नी और उसके बच्चे सो गए. रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि करीब 2 से ढाई बजे जब रमजान की पत्नी की नींद खुली तो देखा की अलमारी खुली हुई पड़ी थी और अलमारी में रखे नगदी और जेवरात गायब थे, जिस पर मुझे सूचना दी और मैं मौके पर पहुंचा.

