उदयपुर में आयोजित हुआ मूवी ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का भव्य प्रीमियर, जुटे सितारे

Udaipur News: डॉ. अजय मुर्डिया और विक्रम भट्ट की प्रस्तुति में बनी ‘तू मेरी पूरी कहानी’ फिल्म 26 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उदयपुर में अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होंने कहा कि वह अपने गुरु के साथ उदयपुर आए थे, जहां उन्होंने मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग की थी.
Tu Meri Puri Kahani Premiere : उदयपुर के फि़ल्म निर्माता डॉ. अजय मुर्डिया की नई मूवी ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का उदयपुर में भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फ़िल्म निर्देशक महेश भट्ट और संगीतकार अनु मलिक सहित फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई. यह डॉ. अजय मुर्डिया की दूसरी मूवी है. फ़िल्म का प्रीमियम सेलिब्रेशन मॉल स्थित पीवीआर में हुआ, जिसमें फ़िल्म पूरी स्टार कास्ट की मौजूदगी ने इस ओर खास बना दिया.
प्रीमियम के बाद सभी ने फ़िल्म निर्माताओं ओर कलाकारों को शुभकामनाएं दीं. डॉ. अजय मुर्डिया और विक्रम भट्ट की प्रस्तुति में बनी यह फिल्म 26 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उदयपुर में अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होंने कहा कि वह अपने गुरु के साथ उदयपुर आए थे, जहां उन्होंने मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग की थी.
वहीं, फिल्म के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन लव स्टोरी है, जिसे अनु मलिक ने अपने संगीत से ओर भी बेहतर बना दिया. उन्होंने कहा कि मैंने कई दशकों तक सिनेमा को जिया है. जब डॉ. अजय मुर्डिया जैसे निर्माता समाज को सकारात्मक राह दिखाने का जज़्बा लेकर आते हैं तो सिनेमा का उद्देश्य और भी पवित्र हो जाता है.
वहीं, अनु मलिक ने महेश भट्ट के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि भट्ट साहब और मेरा रिश्ता ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ से शुरू हुआ था. लंबे समय बाद फिर से महेश भट्ट साहब के साथ काम करना मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं.
