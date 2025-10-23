राजस्थानी कालबेलिया डांसर और हरियाणवी छोरे का दिल लूटने वाला डांस, इंटरनेट पर मची सनसनी

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक पुराना डांस वीडियो फिर से धमाल मचा रहा है. तीन साल पुराना यह वीडियो, जिसमें एक राजस्थानी कालबेलिया डांसर और एक हरियाणवी युवक आमने-सामने डांस करते दिख रहे हैं, अब यूट्यूब पर दोबारा वायरल हो गया है.

वीडियो में दोनों कलाकारों के बीच जबरदस्त एनर्जी और तालमेल देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि दोनों ने हरियाणवी सुपरहिट गाने ‘बंदूक चलेगी’ पर ऐसा डांस किया है कि सोशल मीडिया यूजर्स बार-बार वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में कालबेलिया डांसर पारंपरिक राजस्थानी पोशाक काले लहंगे, रंगीन ओढ़नी और चूड़ियों से सजी हुई नज़र आती हैं. वहीं दूसरी ओर हरियाणवी युवक साधारण टी-शर्ट और पैंट में स्टेज पर उतरा है, लेकिन उसके डांस मूव्स और कॉन्फिडेंस दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. दोनों कलाकारों के बीच की दोस्ताना जुगलबंदी और तालमेल इस वीडियो को और भी खास बना देती है.

18 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका वीडियो

यूट्यूब पर अपलोड इस वीडियो को अब तक 18 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और यह लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है. कमेंट सेक्शन में लोग दोनों कलाकारों की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई यूज़र्स ने लिखा- दोनों का डांस एनर्जी से भरपूर है, जबकि कुछ ने हरियाणवी लड़के के मर्यादित और शालीन डांस स्टाइल” की भी सराहना की. एक यूज़र ने कमेंट किया कि आजकल के जमाने में ऐसा क्लीन और मजेदार डांस कम देखने को मिलता है.

वीडियो में खास ध्यान खींचता है वह पल, जब कालबेलिया डांसर अपने लचीलापन भरे स्टेप्स से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं और उसी लय में हरियाणवी डांसर अपनी तेज़ चाल और देसी ठुमकों से तालमेल बिठाता है. लोक डांस और हरियाणवी स्टाइल का यह अनोखा संगम सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

