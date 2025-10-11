थार महोत्सव में राजस्थानी कलाकार ने मुंह में जलता कपूर रखकर किया डांस, टीना डाबी रह गईं दंग!

Rajasthani Viral Video: सीमावर्ती जिले बाड़मेर की मखमली रेत पर इस बार संस्कृति, संगीत और लोककला की ऐसी रंगीन बयार बही कि पूरा थार मरुस्थल झूम उठा. दो दिवसीय थार महोत्सव 2025 का समापन गुरुवार को बेहद शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसने परंपरा और आधुनिकता के संगम का अद्भुत नजारा पेश किया. बाड़मेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव ने न केवल स्थानीय लोक कलाकारों को मंच दिया, बल्कि थार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक नई पहल भी की.

महोत्सव का हर क्षण राजस्थानी रंगों से सराबोर रहा. कहीं कालबेलिया और घूमर की झंकार थी तो कहीं ढोल-ढपली की थाप पर लोकगायक अपनी सुरीली आवाज़ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे लेकिन महोत्सव का सबसे रोमांचक और चर्चित पल तब आया जब एक राजस्थानी कलाकार ने मुंह में जलता कपूर रखकर नृत्य किया. सामने बैठीं जिला कलेक्टर टीना डाबी इस दृश्य को देखकर दंग रह गईं. उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो हो गया वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लोक कलाकार मंच पर पारंपरिक परिधान में प्रस्तुति दे रहा है. जैसे ही उसने अपने मुंह में जलता हुआ कपूर रखा और घूमर की लय में थिरकना शुरू किया, पूरे पंडाल में तालियों की गूंज उठी. टीना डाबी पहले तो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं लेकिन बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए कलाकार की सराहना की. सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं- कोई कलाकार की बहादुरी की तारीफ कर रहा है तो कोई टीना डाबी के एक्सप्रेशन की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फोक डांस ग्रुप्स ने भी शानदार प्रस्तुतियां दीं

महोत्सव के समापन सत्र में जिला प्रशासन की ओर से कई लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया गया. मंच पर स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आए फोक डांस ग्रुप्स ने भी शानदार प्रस्तुतियां दीं. शाम ढलते ही जब मरुस्थल की रेत पर रोशनी बिखरी और लोक संगीत की गूंज गूंजी, तो माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला बन गया.



थार की रेत, लोकधुनों की ताल और कपूर की लौ के बीच थिरकते कलाकारों ने इस बार जो नजारा पेश किया, उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजस्थान की संस्कृति सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-