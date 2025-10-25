Zee Rajasthan
कीलों की प्लेट पर झूमकर नाची झुंझुनूं की लड़की, Video देख कहेंगे- संस्कृति इन्हीं से बची हैं...

Published: Oct 25, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 01:04 PM IST

कीलों की प्लेट पर झूमकर नाची झुंझुनूं की लड़की, Video देख कहेंगे- संस्कृति इन्हीं से बची हैं...

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मिट्टी में न सिर्फ लोककला की खुशबू है, बल्कि उसमें जुनून और जज़्बे की मिसाल भी छिपी है. इन दिनों झुंझुनू ज़िले की कुछ युवतियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनकर धमाकेदार डांस करती नज़र आ रही हैं. इस वीडियो की खास बात यह है कि एक लड़की तो लोहे की कीलों पर नंगे पांव नाचती दिखाई दे रही है, और यह नज़ारा हर देखने वाले को हैरान कर देता है.

वीडियो में बैकग्राउंड में राजस्थान का मशहूर लोकगीत ‘काल्यो कूद पड़यो मेला में’ बज रहा है, जो खुद ही हर राजस्थानी के दिल की धड़कन है. इस गाने की ताल पर लड़कियों के सांस्कृतिक एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और लहराते घाघरे वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं. इस डांस में राजस्थान की संस्कृति, संगीत और लोकडांस की आत्मा झलकती है.

वीडियो में डांस करने वाली सभी लड़कियां राजस्थानी पारंपरिक लिबास - ओढ़णी, चुंदड़ी और गोटेदार घाघरा-चोली में सजी हैं. उनके कदमों की थिरकन और ताल के साथ-साथ दर्शकों को सबसे ज़्यादा हैरान करता है वह पल, जब एक लड़की लोहे की कीलों से सजे लकड़ी के पट्टे पर नाचना शुरू करती है. नंगे पैर कीलों पर नाचते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, जिससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडीकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग बड़े चाव से देख रहे हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसे हजारों बार शेयर किया जा चुका है. यूज़र्स इस वीडियो पर कमेंट कर लिख रहे हैं - वाह! ये हैं असली राजस्थानी शेरनियां! कीलों पर नाचना आसान नहीं लेकिन इन लड़कियों ने कमाल कर दिखाया! राजस्थान की परंपरा और ताकत, दोनों इस वीडियो में झलक रही हैं.

कई लोग इसे राजस्थान की लोककला और महिला सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण बता रहे हैं. इन लड़कियों ने न सिर्फ अपने हुनर से सबका दिल जीता है, बल्कि यह भी दिखाया है कि राजस्थान की बेटियां किसी मंच या सीमा की मोहताज नहीं हैं. जब वे कदम बढ़ाती हैं, तो धरती भी ताल में थिरक उठती है.

जहां एक ओर यह राजस्थानी लोकडांस की सुंदरता दिखाता है, वहीं दूसरी ओर यह राजस्थान की बेटियों की हिम्मत और आत्मविश्वास की झलक भी पेश करता है. झुंझुनू की इन बालाओं ने अपने कदमों की थिरकन से पूरे राजस्थान का मान बढ़ा दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

