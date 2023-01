राहुल-आथिया शेट्टी को शादी में मिले गिफ्ट्स से हिला पाकिस्तानी मीडिया, बना डाला पूरा शो

Viral Video: एक तरफ जहां इंडियन मीडिया में बॉलीवुड की पीसी यानी की प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती की तस्वीरों की चर्चा है, वहीं, हाल ही में सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधने वाले क्रिकेटर केएट राहुल और उनकी दुल्हनिया एक्ट्रेस आथिया शेट्टी भी खूब सुर्खियों में बने हुए हैं. शादी के बाद से पूरे मीडिया में दोनों को खूब स्पेशल अपीयरेंस तो मिल ही रहा है, बॉलीवुड के गलियारों में इन सितारों की शादी की खबरें घूम रही हैं.

खास बात तो यह है कि इंडियन मीडिया ही नहीं, इस शादी की चर्चा पाकिस्तान में भी खूब बढ़कर हो रही है. जानकर थोड़ा अजीब लगेगा पर यह सच है. भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी की शादी की चर्चाएं हो रही हैं. यह सब इसलिए नहीं कि वहां उनके फैंस हैं बल्कि इसलिए क्योंकि आथिया को शादी में महंगे तोहफे मिले हैं.

कहा जा रहा है कि क्रिकेटर केएल राहुल और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी की शादी में बॉलीवुड सितारों ने दिल खोल कर महंगे तोहफों की बारिश की है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, इन्हें करोड़ों की कीमत वाले तोहफे मिले हैं, जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने पूरा शो ही बना डाला है. जी हां, आज हम आपको ऐसा मजेदार वीडियो दिखाएंगे, जिसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 2 एंकर केएल राहुल और आथिया शेट्टी को मिले गिफ्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं.

दरअसल, पाकिस्तानी मीडिया का एक वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो अलग-अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. इसमें दो एंकर राहुल-आथिया को मिले गिफ्ट्स की लिस्ट के बारे में बता रहे हैं. बताते समय दोनों को जो झटका लग रहा है, वह बेहद ही मजेदार है. कीमत के बारे में पढ़कर दोनों पाकिस्तानी एंकर्स का दिमाग घूमा जा रहा है. यह वीडियो काफी मजेदार है.

Pakistani Anchor stumbling on amount gifted to Athiya Shetty at her marriage "Aap kum kyu kar rahi hain paise?? Female anchor : Coz my mind doesnt go there #AthiyaShetty #KLRahul pic.twitter.com/AdpzjeRUuv

— Rosy (@rose_k01) January 31, 2023