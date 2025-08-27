Zee Rajasthan
mobile app

'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे सिद्धार्थ और जान्हवी, 'खम्मा घणी' कहकर लूट लिए दिल

Jaipur News: बॉलीवुड स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे. दोनों ने राज मंदिर सिनेमा में गानों पर डांस कर फैन्स को खूब एंटरटेन किया और एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर रखा। सिद्धार्थ ने दर्शकों को खम्मा घणी कहकर अभिवादन किया जबकि जान्हवी ने जयपुर को अपना दूसरा घर बताया. फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज होगी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Aug 27, 2025, 08:35 IST | Updated: Aug 27, 2025, 08:35 IST

Trending Photos

कोटा की ये जगह जीत लेगी आपका दिल, नजारे ऐसे कि शाम होते ही बन जाती है स्वर्ग!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

कोटा की ये जगह जीत लेगी आपका दिल, नजारे ऐसे कि शाम होते ही बन जाती है स्वर्ग!

Photos: भीलवाड़ा में धमाके संग गिरा क्लासरूम, बच्चों ही नहीं, टीचर्स के भी कांप गए कलेजे
6 Photos
bhilwala news

Photos: भीलवाड़ा में धमाके संग गिरा क्लासरूम, बच्चों ही नहीं, टीचर्स के भी कांप गए कलेजे

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आफत बनकर बरसेंगे बादल! इतने जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आफत बनकर बरसेंगे बादल! इतने जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगुलियां
6 Photos
Rajasthan famous dish

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे सिद्धार्थ और जान्हवी, 'खम्मा घणी' कहकर लूट लिए दिल

Jaipur News: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जान्हवी कपूर फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए राजधानी जयपुर पहुंचे. सिद्धार्थ और जान्हवी कपूर ने राज मंदिर सिनेमा हॉल पर अपनी फिल्म के गाने पर जमकर धमाल मचाया. सिद्धार्थ और जाह्नवी को देखने के लिए काफी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई. दोनों ने फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए.

सिद्धार्थ ने दर्शकों को खम्मा घणी कहकर अभिवादन किया. सिद्धार्थ ने कहा कि परम सुंदरी दो प्यार भरे किरदारों की कहानी है. आप सभी को फिल्म बहुत पसंद आएगी. सिद्धार्थ और जान्हवी ने अपने फिल्म के गाने परदेसिया पर डांस करके दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान प्रशंसकों में काफी उत्साह नजर आया. साथ ही अपने फैंस के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सभी दर्शकों को कहा कि हम आपसे मिलने आए हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार जयपुर आ चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी फिल्म के लिए आए हैं.

Trending Now

वहीं अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने कहा कि जयपुर मेरे लिए घर की तरह है. मेरी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग भी जयपुर में हुई थी. उस समय भी जयपुर के लोगों का बहुत प्यार मिला था. आज वापस अपनी फिल्म परम सुंदरी के लिए जयपुर आए हैं.

फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जान्हवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को देशभर के सिनेमाघर में रिलीज होगी. परम सुंदरी का क्रेज़ अब सातवें आसमान पर है. इसी प्यार का जश्न मनाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर ने आज जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर रखा था. दोनों स्टार्स ने सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट कर फैन्स का जोश बढ़ा दिया था.

इस प्रीमियर में सिद्धार्थ और जान्हवी खुद फैन्स से मिले और बातें की. कार्यक्रम के दौरान राजमंदिर सिनेमा के पर काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ने से सड़क पर भी यातायात बाधित हुआ. राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news