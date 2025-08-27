'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे सिद्धार्थ और जान्हवी, 'खम्मा घणी' कहकर लूट लिए दिल

Jaipur News: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जान्हवी कपूर फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए राजधानी जयपुर पहुंचे. सिद्धार्थ और जान्हवी कपूर ने राज मंदिर सिनेमा हॉल पर अपनी फिल्म के गाने पर जमकर धमाल मचाया. सिद्धार्थ और जाह्नवी को देखने के लिए काफी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई. दोनों ने फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए.

सिद्धार्थ ने दर्शकों को खम्मा घणी कहकर अभिवादन किया. सिद्धार्थ ने कहा कि परम सुंदरी दो प्यार भरे किरदारों की कहानी है. आप सभी को फिल्म बहुत पसंद आएगी. सिद्धार्थ और जान्हवी ने अपने फिल्म के गाने परदेसिया पर डांस करके दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान प्रशंसकों में काफी उत्साह नजर आया. साथ ही अपने फैंस के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सभी दर्शकों को कहा कि हम आपसे मिलने आए हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार जयपुर आ चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी फिल्म के लिए आए हैं.

वहीं अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने कहा कि जयपुर मेरे लिए घर की तरह है. मेरी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग भी जयपुर में हुई थी. उस समय भी जयपुर के लोगों का बहुत प्यार मिला था. आज वापस अपनी फिल्म परम सुंदरी के लिए जयपुर आए हैं.

फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जान्हवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को देशभर के सिनेमाघर में रिलीज होगी. परम सुंदरी का क्रेज़ अब सातवें आसमान पर है. इसी प्यार का जश्न मनाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर ने आज जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर रखा था. दोनों स्टार्स ने सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट कर फैन्स का जोश बढ़ा दिया था.

इस प्रीमियर में सिद्धार्थ और जान्हवी खुद फैन्स से मिले और बातें की. कार्यक्रम के दौरान राजमंदिर सिनेमा के पर काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ने से सड़क पर भी यातायात बाधित हुआ. राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

