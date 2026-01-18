Zee Rajasthan
राजस्थान के अलवर की मिट्टी से निकला टैलेंट, फ्रांस और अमेरिका में छाया, हैरान कर देगी प्रवीण प्रजापत की उड़ान

Praveen Prajapat Inspirational Story: राजस्थान के मेवात अंचल और अलवर जिले की लोक कला का इतिहास सदियों पुराना और बेहद समृद्ध रहा है. यहां की मिट्टी में कला बसती है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा आगे बढ़ती आई है. अब इसी विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अलवर के युवा कलाकार आगे आ रहे हैं. इन्हीं में से एक नाम है प्रवीण प्रजापत, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में राजस्थान की लोक कला का परचम लहराया है.
 

Published: Jan 18, 2026, 08:59 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 08:59 AM IST

Praveen Prajapat Inspirational Story: प्रवीण प्रजापत की खास बात यह है कि उन्होंने कला और शिक्षा, दोनों में बैलेंस बनाकर शानदार प्रदर्शन किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लोक नृत्य की बारीकियों को सीखना शुरू कर दिया था. 10वीं की परीक्षा में प्रवीण ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर यह साबित किया था कि कला के साथ पढ़ाई में भी वे अव्वल हैं. उन्होंने न्यू मोनालिसा स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और उसी दौरान लोक डांस की विभिन्न शैलियों में महारत हासिल की.

कई सालों की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद प्रवीण प्रजापत ने लोक कला को मंचों तक सीमित न रखते हुए देश के कोने-कोने तक पहुंचाया. उन्होंने जयपुर, देहरादून, जोधपुर, दिल्ली, कोटा, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों समेत सैकड़ों स्थानों पर अपनी परफॉर्मेंस दी हैं. हर मंच पर उनकी कला ने दर्शकों को दीवाना किया और उन्हें भरपूर तारीफें मिलीं.

प्रवीण लोक डांस की कई कठिन और विशिष्ट शैलियों में महारत रखते हैं. इनमें रिम भवाई नृत्य, मटका भवाई नृत्य, चक्का भवाई नृत्य और ग्रामीण मटका भवाई डांस प्रमुख हैं. इन नृत्य शैलियों में बैलेंत, ध्यान और फिजिकल बैलेंस की खास जरूरत होती है. प्रवीण इन विधाओं में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचते हैं बल्कि लोक कला की गहराई और सुंदरता को भी उजागर करते हैं.

इन दिनों प्रवीण प्रजापत सोशल मीडिया पर भी खासे चर्चा में हैं. उनकी डांस परफॉर्मेंस के वीडियोज तेजी से वायरल होते हैं और नई जनरेशन को लोक कला से जोड़ने का काम कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 737 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी के गवाह हैं.

प्रवीण के टैलेंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे America’s Got Talent (AGT) सीजन 19, India’s Got Talent (IGT) सीजन 11 और 9 (Sony TV) और France Got Talent जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का हिस्सा बन चुके हैं. यानी राजस्थान के अलवर से निकला यह कलाकार अपनी कला का डंका अमेरिका और फ्रांस तक बजा चुका है. यही नहीं, उनका नाम Guinness World Record Holder के रूप में भी दर्ज है, जो उनके अचीवमेंट्स को और भी खास बनाता है.

प्रवीण बताते हैं कि उनके पिता स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं और उन्हें सबसे बड़ी प्रेरणा पिता से ही मिली है. बचपन से ही उन्होंने घर में कला का माहौल देखा, जिसने उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. आज प्रवीण उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.

अलवर के प्रवीण प्रजापत की कहानी यह बताती है कि अगर हुनर के साथ मेहनत और सही मार्गदर्शन हो, तो लोक कला को इंइंटरनेशनल पहचान दिलाई जा सकती है. वे न सिर्फ राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं बल्कि युवाओं को यह संदेश भी दे रहे हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया जीती जा सकती है.

