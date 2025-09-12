Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का बिना बिजली से चलने वाला देसी फ्रिज, ठेठ गांव की शानदार कला से होता है तैयार, याद आ जाएगा बचपन

Village mitti fridge video: आपने कई ब्रांड्स के आधुनिक फ्रिज देखे होंगे, जो तरह-तरह के फीचर्स से लैस होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांवों में आज भी लोग देसी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली नहीं, बल्कि प्राकृतिक तकनीक पर चलता है? यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Sep 12, 2025, 08:00 AM IST | Updated: Sep 12, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर U-Turn लेने वाला है मौसम, इस तारीख से शुरू होगी ताबड़तोड़ बारिश
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर U-Turn लेने वाला है मौसम, इस तारीख से शुरू होगी ताबड़तोड़ बारिश

क्या आपको पता है राजस्थान में कब निभाई जाती है जलवे की रस्म?
6 Photos
Rajasthan News,

क्या आपको पता है राजस्थान में कब निभाई जाती है जलवे की रस्म?

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !
7 Photos
Bajre ki Raab

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर

राजस्थान का बिना बिजली से चलने वाला देसी फ्रिज, ठेठ गांव की शानदार कला से होता है तैयार, याद आ जाएगा बचपन

Desi Fridge Viral: राजस्थान के गांवों में आज भी एक ऐसी अनोखी तकनीक जीवित है, जो बिना बिजली के देसी फ्रिज के रूप में लोगों की जरूरतें पूरी करती है. यह देसी फ्रिज, ठेठ गांव की शानदार मिट्टी की कला से तैयार किया जाता है, जो न केवल सामान को ठंडा रखता है, बल्कि बचपन की यादें भी ताजा कर देता है.

फ्रिज आज लोगों की जरूरत बन चुका है, जिसके बिना साल भर आपका काम अधूरा रहता है. यह सब्जियों, फलों, डेयरी उत्पादों और अन्य चीजों को खराब होने से बचाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांवों में लोग फ्रिज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हालांकि गांवों में कई सालों से आधुनिक फ्रिज का उपयोग हो रहा है, फिर भी मिट्टी से बने पारंपरिक फ्रिज को आज भी कई लोग पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं.


सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पारंपरिक बिजली-रहित फ्रिज की झलक देखने को मिलती है. वीडियो में एक मिट्टी का बॉक्स दिखाया गया है, जिसमें लोहे का गेट लगा हुआ है. जब एक बच्चा इसे खोलता है, तो अंदर दूध, सब्जियां और कई अन्य चीजें रखी नजर आती हैं. यह मिट्टी का फ्रिज आकार में किसी छोटे आधुनिक फ्रिज जितना बड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस वीडियो को इंस्टाग्राम हैंडल thar_desert_photography पर शेयर किया गया है. इस देसी फ्रिज की खासियत है कि इसमें बड़े-बड़े बर्तन भी आसानी से रखे जा सकते हैं. इसकी चौड़ाई इतनी है कि कई सामान एक साथ इसमें समा सकते हैं. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है- ‘गांव का देसी फ्रिज.’

पब्लिक भी इस देसी फ्रिज को देखकर हैरान रह गई. दरअसल, यह खास तरह की मिट्टी से बनाया जाता है, जो गर्मी में भी ठंडक बरकरार रखती है. हल्के वेंटिलेशन और मिट्टी के ठंडेपन के कारण इसमें रखा सामान खराब नहीं होता. एक यूजर ने कमेंट किया, "मेरे गांव में आज भी दूध-दही के लिए इसका इस्तेमाल होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कई जगह इसे भंडारिया कहते हैं. दूध-दही को बिल्ली से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था."

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news