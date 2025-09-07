पाली के इस लड़के ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, बेहतरीन एक्टिंग देख सारी रील्स देखने पर हो जाओगे मजबूर!

Rajasthan Entertainment: राजस्थान के पाली जिले का नाम अब सोशल मीडिया की दुनिया में रूपेश देवासी के जरिए और पॉपुलर हो रहा है. अपने यूनिक बोलने के अंदाज और फिल्मों के डायलॉग्स की लिप सिंकिंग में माहिर होने के कारण उन्होंने अपने फैंस के बीच अलग पहचान बनाई है. उनका अंदाज ऐसा है कि एक बार सुनने के बाद कोई भी उनका फैन बन सकता है.



रूपेश देवासी का जन्म पाली जिले में हुआ और वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके परिवार में माता-पिता, दो भाई, एक बहन और दादा-दादी शामिल हैं. परिवार मुख्यतः खेती-बाड़ी पर निर्भर है. बचपन से ही पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था लेकिन फिल्मों और एक्टिंग का उन्हें बहुत शौक था.

रूपेश ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की. 2019 में उनका पहला वीडियो अपलोड किया गया और वह तुरंत वायरल हो गया. इसके बाद उन्होंने रोज़ नए वीडियो बनाना शुरू किया और देखते ही देखते उनके फॉलोवर मिलियन्स में पहुंच गए.

इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट नाम ‘superstar_dewasi99’ है और फैंस उन्हें प्यार से ‘टकलू बादशाह’ भी कहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 8.5 मिलियन फॉलोवर हैं. रूपेश के वीडियो में जितना गंभीर अंदाज होता है, असल में वे बहुत जॉली और मस्तीखोर हैं.

रूपेश बचपन से ही फिल्मों के डायलॉग्स बोलने में माहिर थे. वे बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के डायलॉग्स दोनों ही शैली में परफॉर्म कर सकते हैं. एक्टिंग उनके जीवन का पहला प्यार है. इसके अलावा उन्हें घूमना-फिरना और क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है. उनके पसंदीदा एक्टर्स में गोविंद और अक्षय कुमार शामिल हैं. राजस्थान का खाना उनका फेवरेट फूड है.

रूपेश देवासी ने साबित कर दिया है कि कम उम्र और मेहनत से सोशल मीडिया पर नाम कमाया जा सकता है. वे न केवल अपने फैंस के बीच पॉपुलर हैं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं.

रूपेश ने सोशल मीडिया पर इतनी पहचान बना ली है कि अब उनके फैंस उन्हें युवा स्टार मानते हैं.