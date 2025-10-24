Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बिना संस्कृति भूले करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है यह बहू, लोग बोले- यही हैं राजस्थानी संस्कार

Rajasthani Viral Video: पायल बंजारा न केवल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रह हैं. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाले गए वीडियोज में पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, घाघरा-चोली, ओढ़नी और चांदी के गहनों की झलक मिलती है. उनकी हर पोस्ट में मरुधरा की मिट्टी की खुशबू महसूस की जा सकती है. पायल का लुक, मुस्कान और सेल्प कॉन्फिडेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाता है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Oct 24, 2025, 01:26 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:26 PM IST

Trending Photos

SDM Chotu Lal Sharma: थप्पड़बाज SDM का खुला एक और कांड, छोटू लाल शर्मा का विवादों से है जय-वीरू जैसा याराना, पढ़ें और क्या-क्या किया?
7 Photos
rajasthani viral video

SDM Chotu Lal Sharma: थप्पड़बाज SDM का खुला एक और कांड, छोटू लाल शर्मा का विवादों से है जय-वीरू जैसा याराना, पढ़ें और क्या-क्या किया?

जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस
8 Photos
Rajasthan trending

जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस

क्या आप जानते हैं किस मुगल शासक ने की थी अपनी सगी बेटी से शादी!
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं किस मुगल शासक ने की थी अपनी सगी बेटी से शादी!

राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे
8 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान का देसी स्वाद! ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी, स्वाद में ऐसी कि एक बार खाए तो बार-बार बनाओगे

बिना संस्कृति भूले करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है यह बहू, लोग बोले- यही हैं राजस्थानी संस्कार

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक संगीत और परंपरा के लिए जानी जाती है. इसी परंपरा को आधुनिक दौर की चमक के साथ जोड़ने वाली एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है- पायल बंजारा. अपनी बेमिसाल खूबसूरती, पारंपरिक अंदाज और देसी अंदाज की झलक दिखाती रील्स के जरिए पायल ने लाखों फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है.

पायल बंजारा न केवल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रह हैं. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाले गए वीडियोज में पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, घाघरा-चोली, ओढ़नी और चांदी के गहनों की झलक मिलती है. उनकी हर पोस्ट में मरुधरा की मिट्टी की खुशबू महसूस की जा सकती है. पायल का लुक, मुस्कान और सेल्प कॉन्फिडेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाता है.

पायल बंजारा के फोटोशूट और वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो राजस्थान की रंगीन संस्कृति एक इंसान के रूप में सामने आ गई हो. पायल बंजारा के पहनावे को देखकर न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा राजस्थान उनपर गर्व करता है.

पायल का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया को केवल फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति को दुनिया के सामने नई पहचान दिलाने के लिए अपनाया. उनके कंटेंट में अक्सर पारंपरिक डांस, देसी मेकअप और स्थानीय लोकगीतों की झलक देखने को मिलती है. वे अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करती हैं कि फैशन और परंपरा साथ-साथ चल सकते हैं.

उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. पायल के चाहने वाले दिल्ली, मुंबई, गुजरात और यहां तक कि विदेशों में भी हैं. हर नया पोस्ट आते ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है.

राजस्थानी लोक देवता तेजा जी पर बने एक भजन को गाकर पायल बंजारा करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई थी. राजस्थान ही नहीं, और जगहों के लोग भी पायल बंजारा को काफी पसंद करते हैं.

पायल बंजारा तब से वीडियोज बनाती है, जब टिक-टॉक चलता था. साल 2017 में आया उनका एक वीडियो रातों-रात वायरल हुआ और वह राजस्थान ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया में छा गई थी. तमम लोगों ने तभी कहा था कि पायल बंजारा काफी तरक्की करेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news