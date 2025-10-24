बिना संस्कृति भूले करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है यह बहू, लोग बोले- यही हैं राजस्थानी संस्कार

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक संगीत और परंपरा के लिए जानी जाती है. इसी परंपरा को आधुनिक दौर की चमक के साथ जोड़ने वाली एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है- पायल बंजारा. अपनी बेमिसाल खूबसूरती, पारंपरिक अंदाज और देसी अंदाज की झलक दिखाती रील्स के जरिए पायल ने लाखों फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है.

पायल बंजारा न केवल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी कर रह हैं. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाले गए वीडियोज में पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, घाघरा-चोली, ओढ़नी और चांदी के गहनों की झलक मिलती है. उनकी हर पोस्ट में मरुधरा की मिट्टी की खुशबू महसूस की जा सकती है. पायल का लुक, मुस्कान और सेल्प कॉन्फिडेंस उन्हें भीड़ से अलग बनाता है.

पायल बंजारा के फोटोशूट और वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो राजस्थान की रंगीन संस्कृति एक इंसान के रूप में सामने आ गई हो. पायल बंजारा के पहनावे को देखकर न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा राजस्थान उनपर गर्व करता है.

पायल का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया को केवल फेमस होने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति को दुनिया के सामने नई पहचान दिलाने के लिए अपनाया. उनके कंटेंट में अक्सर पारंपरिक डांस, देसी मेकअप और स्थानीय लोकगीतों की झलक देखने को मिलती है. वे अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करती हैं कि फैशन और परंपरा साथ-साथ चल सकते हैं.

उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. पायल के चाहने वाले दिल्ली, मुंबई, गुजरात और यहां तक कि विदेशों में भी हैं. हर नया पोस्ट आते ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है.

राजस्थानी लोक देवता तेजा जी पर बने एक भजन को गाकर पायल बंजारा करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई थी. राजस्थान ही नहीं, और जगहों के लोग भी पायल बंजारा को काफी पसंद करते हैं.

पायल बंजारा तब से वीडियोज बनाती है, जब टिक-टॉक चलता था. साल 2017 में आया उनका एक वीडियो रातों-रात वायरल हुआ और वह राजस्थान ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया में छा गई थी. तमम लोगों ने तभी कहा था कि पायल बंजारा काफी तरक्की करेंगी.

