पुलिस पासिंग आउट परेड पास करते ही जयपुर के बेटे ने मां को पहनाई अंगूठी, खुशी में रो पड़ीं मां! Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. यह दिल को छू लेने वाला वीडियो राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान का है. वीडियो में एक नव-नियुक्त पुलिसकर्मी को अपनी मां को सम्मानपूर्वक अंगूठी पहनाते हुए देखा जा सकता है. इस पल को देखकर न केवल उसकी मां बल्कि पूरा परिवार भावुक हो गया.

मां-बेटे के इस अनमोल पल ने सबका दिल छू लिया

इंस्टाग्राम पर vijay_sharma_0612 नाम के यूजर द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि जब परेड समाप्त हुई तो पुलिसकर्मी अपने परिवार के पास पहुंचा. वहां उसने सबसे पहले अपनी मां को अंगूठी पहनाई. यह अंगूठी न केवल उनके प्रति सम्मान का प्रतीक थी बल्कि उस संघर्ष और समर्पण का भी प्रतीक बन गई जो हर मां अपने बच्चों की सफलता के लिए करती है.

जैसे ही बेटे ने अपनी मां को अंगूठी पहनाई, मां की आंखें गर्व और खुशी से छलक उठीं. वह बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ीं. आसपास खड़े लोग भी इस भावनात्मक पल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए.

पिता की मुस्कान और गर्व का अहसास

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मां के साथ खड़े पिता इस पूरे पल को गर्व भरी मुस्कान के साथ देख रहे हैं. उनकी आंखों में बेटे के प्रति गर्व साफ झलक रहा था. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है. लोग इस परिवार की भावनाओं से खुद को जोड़ते हुए कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि यही असली सफलता है, जब मां-बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए. दूसरे ने कमेंट किया कि इस पल की कीमत कोई सैलरी या पद नहीं चुका सकता, यह तो माता-पिता की दुआओं का फल है. एक अन्य यूजर ने भावुक होते हुए लिखा कि ये देखकर आंखों में अपने आप आंसू आ गए, जय हिंद!

जबकि एक और यूजर ने कहा कि पीछे वो इंसान है जो मां जितना ही खुश है या शायद उससे भी ज्यादा. फर्क बस इतना है कि वो ना रो सकता है, ना अपने बच्चे से लिपट सकता है. आखिर बाप तो बाप होता है.

पासिंग आउट परेड बनी गर्व

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कई नए पुलिस जवानों ने अपने प्रशिक्षण की सफल समाप्ति का जश्न मनाया. परेड में मौजूद अधिकारी और परिजन सभी अपने-अपने तरीके से गर्व का इजहार कर रहे थे लेकिन इस मां-बेटे के बीच का भावनात्मक पल सबसे खास बन गया.

