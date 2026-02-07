राजस्थान सिंगर प्रकाश माली का 'मन लगो मेरो यार फकीरी में' भजन वायरल, बार-बार सुन रहे लोग

Zee Rajasthan
Rajasthan Viral Video: राजस्थान के प्रसिद्ध भजन सिंगर प्रकाश माली का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, इसमें वह 'मन लगो मेरो यार फकीरी में' गा रहे हैं. वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Feb 07, 2026, 11:49 AM IST | Updated: Feb 07, 2026, 11:49 AM IST

Rajasthan Viral Video: राजस्थान की धरती से निकली लोक-भक्ति की परंपरा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गई है. इस बार चर्चा में हैं प्रदेश के मशहूर भजन गायक प्रकाश माली, जिनका भजन ‘मन लगो मेरो यार फकीरी में’ इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस भजन को अब तक 35 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, वहीं हजारों की संख्या में लोग इस पर भावुक कमेंट कर रहे हैं. सुनने वालों का कहना है कि यह भजन केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है.


बता दें कि प्रकाश माली का नाम कोई नया नहीं हैं. वे वर्षों से राजस्थान की लोक-भक्ति परंपरा को अपनी आवाज के जरिए जीवंत रखते आ रहे हैं. मंच हो या मंदिर, उनकी गायकी में दिखावटीपन नहीं, बल्कि अनुभव और साधना की गहराई साफ झलकती है. ‘मन लगो मेरो यार फकीरी में’ भजन में भी यही सादगी लोगों को बांध रही है. भजन सुनते ही ऐसा लगता है मानो संत परंपरा की आत्मा शब्दों के जरिए सामने आ गई हो.

प्रकाश माली के ऑफिशयल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने जमकर प्यार और दिल वाले इमोजी रिएक्ट किए हैं.

प्रकाश माली राजस्थान के काफी पॉपुलर भजन सिंगर हैं, जिनकी आवाज लोगों के दिलों पर राज करती है. वे वर्षों से भजनों की साधना कर रहे हैं और संत साहित्य की गहरी समझ रखते हैं. उनकी गायकी में कोई बनावट नहीं होती, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं. राजस्थान के कई बड़े धार्मिक आयोजनों, भजन संध्याओं और संत सम्मेलनों में उनकी प्रस्तुति को खास महत्व दिया जाता रहा है. यही कारण है कि जब उनका कोई भजन आता है, तो वह स्वतः ही लोगों तक पहुंच जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश माली का यह भजन केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा. युवा वर्ग भी इसे तेजी से शेयर कर रहा है. इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पर लोग इस भजन के साथ अपने भाव, ध्यान और साधना से जुड़े वीडियो बना रहे हैं.


‘मन लगो मेरो यार फ़क़ीरी में’ केवल एक वायरल भजन नहीं, बल्कि उस परंपरा की याद दिलाता है जहां संगीत आत्मा की आवाज हुआ करता है. प्रकाश माली के भजन को सुनकर लगता है कि बिना शोर-शराबे के, केवल सच्ची भावना से भी लाखों दिल जीते जा सकते हैं.


