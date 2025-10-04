Zee Rajasthan
राजस्थानी कलाकार ने सिर पर आग जलाकर बनाई चाय! दिमाग हिला देगा यह Video

Rajasthani Viral Video: वीडियो में एक राजस्थानी कलाकार पारंपरिक डांस करा हुआ नजर आता है. खास बात यह है कि वह नाचते-नाचते अपने सिर पर एक बड़ा पतीला रखता है, जिसके ऊपर आग जल रही होती है. आग के बीच वह उसी पतीले में चाय भी बनाता है और पूरे संतुलन के साथ थिरकता रहता है. यह नजारा जितना अमेजिंग है, उतना ही खतरनाक भी दिखता है. दर्शक इस सीन को देखकर हैरान रह गए और वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Oct 04, 2025, 12:06 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 12:06 PM IST

राजस्थानी कलाकार ने सिर पर आग जलाकर बनाई चाय! दिमाग हिला देगा यह Video

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, लोककला और अनोखे टैलेंट के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के कलाकार अपनी कला से ऐसा जादू बिखेरते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

वीडियो में एक राजस्थानी कलाकार पारंपरिक डांस करा हुआ नजर आता है. खास बात यह है कि वह नाचते-नाचते अपने सिर पर एक बड़ा पतीला रखता है, जिसके ऊपर आग जल रही होती है. आग के बीच वह उसी पतीले में चाय भी बनाता है और पूरे संतुलन के साथ थिरकता रहता है. यह नजारा जितना अमेजिंग है, उतना ही खतरनाक भी दिखता है. दर्शक इस सीन को देखकर हैरान रह गए और वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया.

यह कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राजस्थान की लोक परंपरा और साहस का प्रतीक है. सिर पर मटके, पतीले और कई बार आग लेकर डांस करना राजस्थान की लोकडांस शैलियों, विशेषकर भवाई डांस, का हिस्सा है. इसमें कलाकार अपनी अद्भुत संतुलन क्षमता, साहस और धैर्य का प्रदर्शन करते हैं लेकिन इस वीडियो में कलाकार ने जिस तरह आग जलते हुए पतीले में चाय बनाई, उसने इसे और भी अनोखा और रोमांचक बना दिया.

लोगों का कहना है कि यह केवल एक डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति की झलक है. इस प्रदर्शन से साबित होता है कि यहां के कलाकार किसी भी चुनौती को कला में बदलने की क्षमता रखते हैं. कई दर्शकों ने इसे राजस्थान की शान करार दिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट कर कह रहे हैं कि यह तो सुपरह्यूमन टैलेंट है. ऐसा बैलेंस और साहस शायद ही कहीं और देखने को मिले.

राजस्थान के कलाकारों का हुनर पहले भी कई बार इंटरनेशनल मंचों पर सुर्खियां बटोर चुका है. चाहे कठपुतली कला हो, लोकगीत हों या पारंपरिक डांस - हर जगह राजस्थान की कला का डंका बजता है. यह नया वायरल वीडियो फिर से यह साबित करता है कि यहां की लोकसंस्कृति और कलाकार आज भी दुनिया को चकित करने की ताकत रखते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

