ऊंट भी निकला राजस्थानी डांसर! चारपाई पर ऐसे झूमा कि खुले रह गए लोगों के मुंह

वायरल हो रहे वीडियो में एक सजा-धजा ऊंट चारपाई पर चढ़कर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. जी हां, आपने सही पढ़ा कि ऊंट डांस कर रहा है. चारपाई पर वह कभी एक पैर से, कभी दो पैर से कूदता है और ताल के साथ इतना परफेक्ट मूव करता है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. किसी ने कहा कि 'वाह, क्या बैलेंस है!' तो कोई बोला कि 'इस ऊंट ने तो कमाल कर दिया भाई.'
Rajasthani Viral Video: राजस्थान की रेत, राजसी रंग और यहां के ऊंट, ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो नजारा अपने आप में अनोखा बन जाता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटके है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि- 'भाई, ये ऊंट तो स्टार मटीरियल निकला.'
इस वीडियो में एक सजा-धजा ऊंट चारपाई पर चढ़कर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. जी हां, आपने सही पढ़ा कि ऊंट डांस कर रहा है. चारपाई पर वह कभी एक पैर से, कभी दो पैर से कूदता है और ताल के साथ इतना परफेक्ट मूव करता है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. किसी ने कहा कि 'वाह, क्या बैलेंस है!' तो कोई बोला कि 'इस ऊंट ने तो कमाल कर दिया भाई.'
चारपाई टूटती भी नहीं
जिस मजबूती से ऊंट डांस करता है, उससे लगता है जैसे चारपाई और ऊंट दोनों का पुराना तालमेल हो. वीडियो में दिखाई देता है कि ऊंट ने गले में रंग-बिरंगी घंटियां, सजावट की झालर और माथे पर राजस्थानी गोटेदार कपड़ा बांध रखा है. जैसे ही ढोल और नगाड़े की आवाज़ आती है, ऊंट झूमने लगता है. उसका डांस देखकर ऐसा लगता है मानो किसी राजस्थानी शादी के बारात सीन की रिहर्सल चल रही हो.
आसपास खड़े लोग तालियां बजाते हैं और मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाते हैं. कुछ लोग तो हंसते हुए कहते हैं कि भाई, इंसान नहीं तो ऊंट ही सही. डांस का असली स्टार तो यही है. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, कुछ ही घंटों में हजारों बार शेयर किया गया. यूज़र्स लगातार कमेंट कर रहे हैं - इस ऊंट को तो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना चाहिए. राजस्थान में ऊंट भी डांस करना नहीं भूले हैं.
बता दें कि राजस्थान से अक्सर ऊंटों के करतब, सजावट और मेलों के वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन इस बार जो वायरल हुआ, उसने तो इंटरनेट की हिलाकर रख दिया. लोग इस वीडियो को Camel Dance of the Year का खिताब दे रहे हैं. अब अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो मान लीजिए कि
राजस्थान की रेत में इस बार सिर्फ दीये ही नहीं, बल्कि ऊंट का डांस भी जलवा बिखेर रहा है.
