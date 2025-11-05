पुष्कर मेले में फ्रांस की हसीना ने जीता दिल! रावणहत्था की धुन पर किया राजस्थानी डांस, Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर मेले में इस बार परंपर-संस्कृति के बीच अंतरराष्ट्रीय टैलेंट का अनोखा संगम देखने को मिला. फ्रांस से आई एक विदेशी महिला ने मेले में पारंपरिक राजस्थानी धुन पर ऐसा डांस किया कि देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. महिला का यह डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और देश-विदेश में लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

मेले में स्थानीय कलाकार रावणहत्था बजा रहे थे. यह राजस्थान का पारंपरिक लोक वाद्य है, जिसकी धुन सुनते ही हर कोई झूम उठता है. उसी दौरान फ्रांस से आई महिला पर्यटक ने मंच के पास पहुंचकर उसी धुन पर राजस्थानी स्टाइल में डांस करना शुरू कर दिया. दिलचस्प बात यह रही कि वह वेस्टर्न कपड़ों में थीं, लेकिन उनके डांस स्टेप्स पूरी तरह राजस्थानी लोकडांस की शैली में थे. उसका टैलेंट देखकर स्थानीय लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

जैसे-जैसे रावणहत्था की धुन तेज होती गई, विदेशी मेहमान का जोश भी बढ़ता गया. आसपास मौजूद भारतीय और विदेशी पर्यटक इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे. कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई यूज़र्स ने लिखा कि राजस्थान की संस्कृति का जादू दुनिया पर छा गया है. वहीं, कुछ ने कहा कि यह है भारत की असली पहचान, जो हर दिल को छू लेती है.

पुष्कर मेला हर साल देश-विदेश से आने वाले हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां ऊंटों की रेस, लोकनृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और पारंपरिक संगीत कार्यक्रमों का आयोजन होता है. लेकिन इस बार फ्रेंच डांसर का यह राजस्थानी डांस परफॉर्मेंस मेले की सबसे चर्चित झलक बन गया है.

स्थानीय कलाकारों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब विदेशी मेहमानों ने राजस्थानी धुन पर डांस किया हो लेकिन इस महिला का अंदाज बिल्कुल अलग था. उन्होंने रावणहत्था की बीट्स पर जो अदाएं दिखाई, उसने साबित कर दिया कि राजस्थान की लोकसंस्कृति सीमाओं से परे है. यह दिल से जुड़ती है.

फिलहाल पुष्कर मेले का यह वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है और राजस्थान की लोकधुनें एक बार फिर दुनिया को अपनी ओर खींच रही हैं.



