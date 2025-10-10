Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बॉलीवुड छोड़िए, सुनिए ये दिल छूने वाले राजस्थानी लोकगीत, करवा चौथ की रात बन जाएगी यादगार!

Best Rajasthani Song for Karwa Chauth: अक्टूबर की सुहानी शाम और करवा चौथ का चांद, इन दोनों के बिना राजस्थानी लोकगीतों की मिठास अधूरी लगती है. करवा चौथ पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस मौके पर 'सासर में थारी याद सतावे', 'चांद आयो रे करवा चौथ वालो' और 'मेहंदी रचाई थारे नाम की' जैसे पारंपरिक गीत माहौल को भक्ति और प्रेम से भर देते हैं. सीमा मिश्रा, ममता राव और कविता जांगिड़ जैसे कलाकारों की आवाज़ में गाए ये गाने हर घर में सजी पूजा थालियों के साथ गूंजते हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 10, 2025, 09:03 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 09:03 AM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को अपने ही भाई से हो गया था प्यार!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को अपने ही भाई से हो गया था प्यार!

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली अपनी चाल, सुहानी ठंडक के साथ होगा मावठ का एहसास!

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

झुंझुनू का ये सीक्रेट स्पॉट फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग क्यों है, घूमने से पहले जान लें ये बातें

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर
6 Photos
ips success story

राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

बॉलीवुड छोड़िए, सुनिए ये दिल छूने वाले राजस्थानी लोकगीत, करवा चौथ की रात बन जाएगी यादगार!

Best Rajasthani Song for Karwa Chauth: राजस्थान की मिट्टी में बसती है परंपरा, रंग और संगीत का जादू और जब बात करवा चौथ की हो, तो यह जादू अपने चरम पर पहुंच जाता है. यह वो रात होती है जब सुहागनें सोलह श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. चांद का इंतज़ार, थाली की छनक और हाथों में मेंहदी की महक, इस सबके बीच अगर कुछ और आत्मा को सुकून देता है, तो वो हैं राजस्थानी करवा चौथ गीत.

राजस्थान की गायिकाएं जैसे सीमा मिश्रा, ममता राव, कविता जांगिड़ और इंदु शर्मा अपने मधुर सुरों से इस व्रत को और खास बना देती हैं. 'सासर में थारी याद सतावे' ऐसा ही एक गीत है जो हर विवाहित स्त्री के मन की बात कह जाता है. पति की याद में तड़पती नायिका की भावनाओं को ये गीत इतना गहराई से बयान करता है कि सुनने वाला भी भावुक हो जाए. वहीं 'पिया के संग करवा चौथ मनाऊं' जैसे गीतों में प्रेम, समर्पण और त्योहार की खुशबू बसती है.


सुहागन का चेहरा चमक उठता
चांद के निकलने का पल करवा चौथ की सबसे सुंदर घड़ी होती है. इस समय 'चांद आयो रे करवा चौथ वालो' बजता है तो हर सुहागन का चेहरा चमक उठता है. छलनी के पीछे से पति का चेहरा देखती पत्नी और इस गीत की लाइनें मिलकर एक अलौकिक माहौल बना देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पति के बिना अधूरेपन की भावना को बया करता गाना
अगर आप इस त्योहार को और रंगीन बनाना चाहती हैं तो 'मेहंदी रचाई थारे नाम की' और 'घूंघट घूमा के करवा चौथ मनाऊं' जैसे गाने माहौल को खुशियों से भर देते हैं. वहीं 'थारे बिना सजन सूना लागे आंगण' पति के बिना अधूरेपन की भावना को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है.

मॉडर्न बीट्स वाले गीत पर महिलाएं नाचती भी हैं
आजकल जहां करवा चौथ पर DJ सॉन्ग्स का चलन बढ़ गया है, वहीं राजस्थानी लोकगीतों की आत्मा अब भी दिलों में बसती है. 'थारी सूरत पे मर मट जाऊं' और 'म्हारी जोड़ी लागे लाडो-गवरिया सी' जैसे मॉडर्न बीट्स वाले गीत पर महिलाएं नाचती भी हैं और परंपरा का सम्मान भी करती हैं. और जब आखिर में चांद आसमान में अपनी रौशनी बिखेरता है, तो 'चांद नी थारी सूरत प्यारी लागे' गीत उस पल को और जादुई बना देता है.

आस्था और परंपरा का उत्सव
करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और परंपरा का उत्सव है और इन राजस्थानी लोक गीतों के बिना यह उत्सव अधूरा है. तो इस बार जब आप थाली सजाएं और चांद का दीदार करें, तो इन गीतों को ज़रूर सुनें, क्योंकि इनमें सच्चे प्रेम की परंपरा हर सुर में बसती है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news