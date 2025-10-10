बॉलीवुड छोड़िए, सुनिए ये दिल छूने वाले राजस्थानी लोकगीत, करवा चौथ की रात बन जाएगी यादगार!

Best Rajasthani Song for Karwa Chauth: राजस्थान की मिट्टी में बसती है परंपरा, रंग और संगीत का जादू और जब बात करवा चौथ की हो, तो यह जादू अपने चरम पर पहुंच जाता है. यह वो रात होती है जब सुहागनें सोलह श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. चांद का इंतज़ार, थाली की छनक और हाथों में मेंहदी की महक, इस सबके बीच अगर कुछ और आत्मा को सुकून देता है, तो वो हैं राजस्थानी करवा चौथ गीत.

राजस्थान की गायिकाएं जैसे सीमा मिश्रा, ममता राव, कविता जांगिड़ और इंदु शर्मा अपने मधुर सुरों से इस व्रत को और खास बना देती हैं. 'सासर में थारी याद सतावे' ऐसा ही एक गीत है जो हर विवाहित स्त्री के मन की बात कह जाता है. पति की याद में तड़पती नायिका की भावनाओं को ये गीत इतना गहराई से बयान करता है कि सुनने वाला भी भावुक हो जाए. वहीं 'पिया के संग करवा चौथ मनाऊं' जैसे गीतों में प्रेम, समर्पण और त्योहार की खुशबू बसती है.



सुहागन का चेहरा चमक उठता

चांद के निकलने का पल करवा चौथ की सबसे सुंदर घड़ी होती है. इस समय 'चांद आयो रे करवा चौथ वालो' बजता है तो हर सुहागन का चेहरा चमक उठता है. छलनी के पीछे से पति का चेहरा देखती पत्नी और इस गीत की लाइनें मिलकर एक अलौकिक माहौल बना देती हैं.



पति के बिना अधूरेपन की भावना को बया करता गाना

अगर आप इस त्योहार को और रंगीन बनाना चाहती हैं तो 'मेहंदी रचाई थारे नाम की' और 'घूंघट घूमा के करवा चौथ मनाऊं' जैसे गाने माहौल को खुशियों से भर देते हैं. वहीं 'थारे बिना सजन सूना लागे आंगण' पति के बिना अधूरेपन की भावना को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है.

मॉडर्न बीट्स वाले गीत पर महिलाएं नाचती भी हैं

आजकल जहां करवा चौथ पर DJ सॉन्ग्स का चलन बढ़ गया है, वहीं राजस्थानी लोकगीतों की आत्मा अब भी दिलों में बसती है. 'थारी सूरत पे मर मट जाऊं' और 'म्हारी जोड़ी लागे लाडो-गवरिया सी' जैसे मॉडर्न बीट्स वाले गीत पर महिलाएं नाचती भी हैं और परंपरा का सम्मान भी करती हैं. और जब आखिर में चांद आसमान में अपनी रौशनी बिखेरता है, तो 'चांद नी थारी सूरत प्यारी लागे' गीत उस पल को और जादुई बना देता है.



आस्था और परंपरा का उत्सव

करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और परंपरा का उत्सव है और इन राजस्थानी लोक गीतों के बिना यह उत्सव अधूरा है. तो इस बार जब आप थाली सजाएं और चांद का दीदार करें, तो इन गीतों को ज़रूर सुनें, क्योंकि इनमें सच्चे प्रेम की परंपरा हर सुर में बसती है.



