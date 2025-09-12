Film Gora-Badal: राजपूतों के शौर्य पर आधारित 'गोरा-बादल' को करणी सेना का सपोर्ट, गौरव देवासी निभा रहे अहम रोल

Gora Badal Rajasthani Movie: फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर राजस्थान में करणी सेना के विरोध ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं लेकिन अब उसी ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी एक और फिल्म पर्दे पर उतरने जा रही है. इस बार माहौल पूरी तरह अलग है. राजस्थान के गौरव और वीरता को दर्शाने वाली फिल्म ‘गोरा बादल’ न केवल दर्शकों से भरपूर प्यार पाने की उम्मीद कर रही है बल्कि इसे करणी सेना का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है.

इस फिल्म में पाली जिले के छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड और राजस्थानी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता गौरव देवासी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. गौरव का कहना है कि यह फिल्म राजस्थान की आन-बान-शान को नए अंदाज में बड़े पर्दे पर उतारेगी. ‘गोरा बादल’ को लेकर राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में खासा उत्साह है. ‘पद्मावत’ के बाद यह दूसरी बार होगा जब राजस्थान के शूरवीर योद्धाओं गोरा-बादल की गाथा सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी.

फिल्म का रिलीज दिवाली से पहले तय किया गया है. माना जा रहा है कि यह फिल्म न केवल राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को दोबारा दोहराएगी बल्कि देश-दुनिया के दर्शकों को राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और वीरता से भी रूबरू कराएगी. इसमें रजस्थान के बाड़मेर के गौरव देवासी 'अलदीन' का रोल अदा कर रहे हैं. उनके मुताबिक यह लोगों को काफी पसंद आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फिल्म 'गोरा बादल' में क्या है गौरव देवासी का रोल

गौरव का कहना है कि गोरा बादल फिल्म में उनका 'अलदीन' का कैरेक्टर है. वह कहते हैं कि मैंने अभी तक कुल राजस्थानी हिंदी 8 फिल्में की हैं. उसमें से यह मेरी पहली फिल्म है, जिसमें मैंने नकारात्मक किरदार निभाया है. तो यह काफी मेरे लिए चैलेंज फुल था, जो की एक मुस्लिम समुदाय से किरदार निभाना था. इस किरदार के लिए मुझे एक्सप्रेशं, कॉस्टयूम का भी थोड़ा चैलेंज रहा था. जब इस फिल्म की कॉस्टिंग जयपुर में हो रही थी तब इस कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडीशन दिया था.

राजपूत योद्धाओं पर बनी है फिल्म, बताएगी छिपा इतिहास

गौरव बताते हैं कि फिल्म राजपूती योद्धाओं पर आधारित है, जिसमें राजपूतों के शौर्य और वीरता को बखूबी दिखाया गया है. साथ ही इसमें राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है. राजस्थान का गौरवशाली इतिहास अब तक हम किताबों में पढ़ते आए हैं या फिर टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखते रहे हैं लेकिन इस इतिहास के कुछ ऐसे किरदार भी हैं, जो हमेशा किताबों के पन्नों में ही दबे रह गए और कभी बड़े पर्दे पर सामने नहीं आ पाए. उन्हीं गोरा-बादल को सबके सामने यह फिल्म लाएगी. ज्यादातर इतिहास बेस्ड है है.



कहां-कहां हुई है फिल्म की शूटिंग

इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों चित्तौड़ किले, बस्सी किले, कुंभलगढ़ किले में और डीग फोर्ट में हुई है. फिल्म के डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित है और प्रोड्यूसर खुशबू सिंह शक्तावत हैं.



'गोरा बादल' दे सकती पद्मावत को टक्कर

गौरव बताते हैं कि हम सभी कलाकार के यही प्रयास रहेंगे कि हम बॉलीवुड में बनी फिल्म पद्मावत को टक्कर दें. उस फिल्म का विरोध भी हुआ था पर इस फिल्म को करणी सेवा का साथ है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ राजपूतों का शौर्य और राजस्थान की विरासत और संस्कृति को दिखाया है. यह फिल्म पूरे भारत में रिलीज की जाएगी.



फिल्म के कलाकारों के बारे में जानकारी

फिल्म 'गोरा-बादल' के मुख्य किरदार में अलाउद्दीन खिलजी के रोल में परेश भट्ट, गोरा सिंह के रोल में यश बायला, बादल सिंह, शिव नेत्र सिंह और अलदीन के रोल में बाड़मेर के गौरव देवासी नजर आएंगे.

राजस्थानी सिनेमा को पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत

गौरव देवासी का कहना है कि राजस्थानी कलाकार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. वह राजस्थानी सिनेमा को पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उन्होंने मांग की है कि राजस्थानी फिल्मों को बाहरी राज्यों में रिलीज करने पर टैक्स फ्री रिलीज़ किया जाए. राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, वह भी पूरा हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-