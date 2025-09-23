लंदन फैशन वीक में राजस्थानी विरासत संग रैंप पर उतरी सोनम कपूर, खूबसूरती ने मोहा सबका दिल

Entertainment News: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा अपने अलग और एलीगेंट फैशन सेंस की वजह से चर्चा में रहती हैं. इस बार उन्होंने लंदन फैशन वीक में अपने लुक से सबको चौंका दिया. सोनम ने न सिर्फ अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीता बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दुनिया के सामने खूबसूरती से पेश किया.

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में सोनम कपूर ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है. इसके साथ उन्होंने खास तौर पर तैयार किया गया गोडावण की कढ़ाई वाला दुपट्टा ओढ़ा, जिसमें नीले धागों से बारीक बुनी हुई कढ़ाई नजर आती है. इस दुपट्टे की खूबसूरती और उससे जुड़ी कहानी ने हर किसी को प्रभावित किया.

अपने लुक को और खास बनाने के लिए सोनम ने राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट से बने गहने पहने. नीले पत्थरों से जड़े नेकलेस और झुमकों ने उनके पूरे आउटफिट को और भी रॉयल टच दिया. मिनिमल मेकअप और हाफ-टाई हेयरस्टाइल ने सोनम की सुंदरता को प्राकृतिक और बेहद आकर्षक बना दिया.

गोडावण संरक्षण को दिया सम्मान

सोनम का यह लुक केवल फैशन स्टेटमेंट नहीं था. इसके पीछे एक गहरा संदेश भी छुपा था. उन्होंने यह लुक राजस्थान के दुर्लभ पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण के प्रयासों को सम्मान देने के लिए चुना. राजस्थान में इस पक्षी की संख्या कुछ साल पहले 100 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 173 हो गई है. यह सफलता राज्य सरकार और कई एनजीओ के लगातार प्रयासों से संभव हुई है. सोनम ने अपने पोस्ट में लिखा- From the front row at @erdem for London Fashion Week to a night of celebration - celebrating the rise of the Godawan, from 100 to 173 and Rajasthan’s roots. Grateful to be part of a story where craft, culture and conservation come together.

फैंस ने लुटाया प्यार

सोनम के इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर उनके फैंस को खूब प्रभावित किया. किसी ने उनकी मुस्कान को अपनी फेवरेट बताया, तो किसी ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहा. फिल्मों की बात करें तो सोनम कपूर जल्द ही ‘बैटल ऑफ बिट्टोरा’ में नजर आने वाली हैं. यह फिल्म अनुजा चौहान के मशहूर उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो युवा नेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं. फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा. सोनम को आखिरी बार 2023 में फिल्म ‘ब्लाइंड’ में देखा गया था.

