Stranger Things 5: 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' की रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट, ट्वीट कर दी ये बड़ी जानकारी

Stranger Things Season 5 Release Date: दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सीरीजों में से एक, 'स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things)' अपनी अंतिम सीरीज के लिए तैयार हो रहा है. हालांकि, यह सीरीज का उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला था, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, उससे पहले ही उसकी अंतिम सीरीज देखने के लिए प्रशंसकों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

रिपोर्टों के अनुसार, हॉलीवुड (Hollywood) में हड़ताल के कारण 'स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things)' की अंतिम सीरीज में देरी हो गई है. सीरीज के सह-संचालक और सह-प्रदर्शनार्थी मैट डफर और रॉस डफर ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा किया है जिससे चल रही राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (Writers Guild of America) की हड़ताल के बीच 'स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things)' सीजन 5 के बारे में प्रशंसकों को अपडेट किया गया है.

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल 'स्ट्रेंजर राइटर्स (Stranger Writers)' के माध्यम से बोलते हुए, निर्माता लिखते हैं, "डफर्स यहां हैं. फिल्मिंग शुरू होने पर लेखन रुकता नहीं है. हम अपनी शानदार कास्ट और क्रू के साथ उत्पादन शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इस हड़ताल के दौरान यह संभव नहीं है. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक उचित समझौता होगा ताकि हम सभी काम पर लौट सकें. तब तक - समाप्त. #wgastrong."

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong

