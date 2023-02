Video: अंग्रेजी गाने पर लड़कियों ने हिंदी डांस से मचाया तहलका, हर स्टेप पर बजी सीटियां

Girls Dance Video: आजकल सोशल मीडिया वायरल होने का सबसे आसान जरिया है. अगर आपमें जरा भी टैलेंट है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मायानगरी जाकर टीवी पर ही नजर आएं. इसके लिए आपको महज एक मोबाइल की जरूरत है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट कर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से शेयर कर सकते हैं. वहीं, आज का डांस वीडियो देख आप दंग रह जाएंगे.

आपने अंग्रेजी गानों पर एक से बढ़कर एक फॉर्म देखे होंगे. इनमें हिप-हॉप, सालसा, बेली डांस, ज़ैज़ आदि होते हैं पर क्या कभी आपने अंग्रेजी गानों पर देसी भरतनाट्यम का तड़का देखा है. आपने देसी लोगों को तमाम विदेशी गानों पर तो नाटते देखा होगा लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें तीन लड़कियों ने विदेश में ही अपने देश के कल्चरल डांस को करके महफिल लूट ली है. जी हां, फॉरेन में रहने वाले देसी लोग भी अपने कल्चर से जुड़े तमाम वीडियोज बनाते हैं. आज का वीडियो आपका दिल जीत लेगा.

हिंदुस्तानियों ही नहीं, विदेशियों का भी दिल धड़का देने वाला यह डांस देखकर आप गर्व महसूस करेंगे. इस अंग्रेजी गाने पर तीन लड़कियों ने साड़ी पहनकर बेहद ही प्यारा डांस करके नेटिजेंस का दिल जीत लिया है. इस डांस वीडियो में साड़ी में लड़कियों ने ऐसा खूबसूरत डांस किया है कि देखने वाले नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्टेज पर तीन लड़कियां मौजूद हैं. तीनों ने सुंदर सी साड़ी रखी है. म्यूजिक शुरू होते ही तीनों लड़कियां अंग्रेजी गाने की बीट पर थिरकना शुरू होती हैं. गाने के थोड़ा आगे बढ़ते ही वह बीच-बीच में जो भरतनाट्यम के स्टेप्स करती हैं, वह सबका दिल जीत रहे हैं. हिप-हॉप और भरतनाट्यम मिक्स इस डांस को देखकर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं. लड़कियों के दमदार स्टेप्स देखकर पूरा सोशल मीडिया उनका दीवाना हो रहा है.

