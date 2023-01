Video: लड़कियों से बेहतर 'बेली डांस' करता है यह लड़का, कमर देख मचल गए लोगों के दिल

Viral Video: जब-जब बेली डांस की बात आती है तो सबसे पहले लोगों की निगाहों में बॉलीवुड आइटम डांसर नोरा फतेही का चेहरा घूमने लगता है लेकिन इंटरनेट पर नोरा फतेही के डांस से ज्यादा धमाकेदार बेली डांस वायरल हो रहा है. हैरानी की बात तो यह है कि इतना ज्यादा बेहतरीन बेली डांस किसी लड़की ने नहीं बल्कि एक लड़के ने किया है.

जानकर हैरान रह गए न...सभी जानते हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तरह-तरह के टैलेंट्स से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है. कोई एक्टिंग में माहिर है तो कोई सिंगिंग में. वहीं, कुछ लोग इतना खूबसूरत डांस करते हैं कि सोशल मीडिया पर आग ही लगा देते हैं. कुछ ऐसा ही डांस इस शख्स ने किया है.

शख्स ने बेली डांस करते हुए जो अदाएं और स्टेप्स दिखाए हैं, उन्हें देखकर आप नोरा फतेही समेत और भी बड़ी-बड़ी बेली डांसर्स को भूल जाएंगे. बेली डांस परफॉर्मेंस में आप इस कदर खो जाएंगे कि आपकी शख्स पर से एक पल के लिए नजरें नहीं हटेंगी.

क्या है इस वायरल वीडियो में

इंटरनेट पर अपने डांस से सनसनी मचा रहे इस लड़के के बेली डांस को देखकर आप उसके दीवाने हो जाएंगे. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपने घर की छत पर कैमरा सेट करके डांस के लिए तैयार होता है. उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह शख्स बेली डांस करने वाला है.

तभी जैसे ही म्यूजिक बजता है, लड़का बेली डांस शुरू करता है. लड़का जिन-जिन अदाओं के साथ बेली डांस करता है, उसे देखकर खुद आदमी भी उसके दीवाने हुए जा रहे हैं. शख्स के बेली डांस का यह वीडियो अच्छी-अच्छी बेली डांसर्स को फेल कर रहा है.

बता दें कि यह बेली डांस महज 48 सेकेंड का है, लेकिन लड़के ने बेहद ही कातिलाना अंदाज से नेटिजेंस का दिल लूट लिया है. बेली डांस की जोरदार बीट्स पर लड़के की कमर और चेस्ट के स्टेप सबका दिल जीत रहे हैं. लड़के ने इस डांस में जिस तरीके से कमर और चेस्ट को लहराते हुए डांस किया है, वह वाकई कतई जहर वाली फीलिंग दे रहा है.

He is so bloody good at it! pic.twitter.com/fxNbzl4AKE

— Kaveri (@ikaveri) January 18, 2023