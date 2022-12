टॉपलेस उर्फी जावेद के Video में दिखा इस जगह पर 'तिल', फैंस पॉज करके बार-बार देख रहे

Entertainment News: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद ने एक बार फिर से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. पूरी तरह से टॉपलेस होकर उन्होंने फैंस पर बिजलियां गिराकर लाखों व्यूज और लाइक्स बटोर लिए हैं. शर्म-ओ-हया की हर हद को भूलते हुए उर्फी जावेद ने एक बार फिर कुछ ऐसा खतरनाक कारनामा कर दिखाया है, जिसके चलते वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.

उर्फी जावेद लोगों के बीच में अपने अतरंगे फैशन सेंस के चलते जमकर चर्चा का विषय बनी रहती हैं. कभी जंजीरों में ही खुद को लपेटकर कैमरे के सामने आ जाती हैं तो कभी बिना चोली पहने ही दिवाली की बधाई देने लगती हैं. उर्फी जावेद आए दिन अपने ड्रेस के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके लोगों को चौंका देती हैं.

उर्फी जावेद तो घड़ियों की स्कर्ट तक पहन चुकी हैं, वहीं, खाए जाने वाले कैंडी फ्लॉस को तो वह अपनी बॉडी पर चिपकाकर उसे ही ड्रेस बना लेती हैं. अब तो फैंस भी हर दिन गेस करने से पहले खुद को कंट्रोल कर लेते हैं कि अगली बार उर्फी जावेद क्या पहनने वाली हैं. उर्फी जावेद का हर दिन का नया अंदाज उनके फैंस को बेसब्र रखता है.

हाल ही में उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उर्फी जावेद फुल टॉपलेस हैं. हालांकि वह बैक से ही कैमरे को फेस कर रही हैं. उर्फी जावेद ने बालों को पोनी स्टाइल में बांध रखा है. लोअर बॉडी में उर्फी जावेद ने ब्लैक एंड व्हाइट पैंट पहन रखी है. पैंट के दोनों हिप हिस्से में अपोजिट कलर के हाथ के निशान बने हुए हैं. वीडियो में उर्फी जावेद बेहद हॉट लग रही हैं.

वीडियो में उर्फी जावेद कैनवास पर जो लिखा है, उसे पढ़ रही हैं. कैनवास पर लिखा है कि THEY MAD. THEY STILL NAMELESS. वीडियो में एक जगह पर उर्फी जावेद के कांधे का तिल बेहद ही कातिलाना लग रहा है. वह तिल महज एक बार ही दिखता है, इसलिए फैंस बार-बार वीडियो को देख रहे हैं. उर्फी जावेद के इस वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं वहीं, 130,171 से ज्याजा लोग लाइक कर चुके हैं.

