जापानी से राजस्थानी बन चुकी मधु ने सनातनी अंदाज में मनाई दिवाली, Video वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मिट्टी में रच-बस चुकी जापान की डांसर मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु इस बार दिवाली के मौके पर पूरी तरह पारंपरिक राजपूती रूप में नज़र आईं. उन्होंने घेरदार लहंगा-ओढ़नी, बोरला, बाजूबंद और पारंपरिक राजस्थानी गहनों के साथ सनातनी अंदाज़ में दिवाली मनाई. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा और प्रेम की सराहना कर रहे हैं.
मायूमी, जिन्हें अब लोग राजस्थानी मधु के नाम से जानते हैं, मूल रूप से जापान की रहने वाली हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से वे राजस्थान की लोकसंस्कृति, संगीत और डांस से इतनी प्रभावित हैं कि उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है. उन्होंने कालबेलिया, घूमर और मांगनियार संगीत जैसी पारंपरिक कलाओं को न केवल सीखा है बल्कि जापान में भी इनकी शिक्षा देती हैं.
दिवाली के अवसर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे पारंपरिक राजपूती पोशाक में दीप जलाती और लक्ष्मी-गणेश की आरती करती नज़र आ रही हैं. वीडियो में वे कहती हैं कि दिवाली सिर्फ़ रोशनी का पर्व नहीं, आत्मा की पवित्रता का उत्सव है. राजस्थान ने मुझे यह सिखाया कि असली सुंदरता सादगी और संस्कार में है.
उनका यह अंदाज सबको खूब पसंद आ रहा है और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक शख्स ने उन्हें राजस्थान का गर्व कहा तो दूसरे ने कमेंट किया कि अति सुंदर मधु बाईसा.
राजस्थानी मधु को पहले भी पारंपरिक आयोजनों में देखा जा चुका है, चाहे वह तीज-गंगौर का उत्सव हो या पुष्कर मेला लेकिन इस बार दिवाली पर उनका यह सनातनी रूप अलग ही छाप छोड़ गया. उन्होंने न केवल राजपूती पोशाक पहनी बल्कि पूजा-विधि और संस्कारों का पालन भी ठीक वैसे ही किया, जैसे किसी राजस्थानी परिवार में होता है. राजस्थानी मधु के वीडियो को 3 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.
