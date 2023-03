Viral: 100 साल पहले जान पर खेलकर ऐसे बनाई जाती थीं इमारतें, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Old Construction Video: जब आप किसी बड़े महानगर जाते हैं तो वहां पर ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारतों को देखकर मन में सिहरन पैदा हो जाती है. मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनी कैसे होगी? वहीं, गूगल बाबा हर बात के लिए आपको जवाब दे देता है. आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है. जमाना इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि 50-60 माले की बिल्डिंग बनाने में कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पुराने जमाने में बिना टेक्नोलॉजी और मशीनी संसाधनों के कैसे इतनी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती थी.

कहते हैं कि आजकल के मजदूरों को हारनेस की व्यवस्था की जाती है. वह उनकी कमर में बंधी रहती है. ऊपर नीचे आने जाने के लिए उन्हें लिफ्ट की मदद दी जाती है लेकिन करीब 100 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. ऐसे में अगर आप उस दौर के बारे में सोचें तो आपकी तो हवा टाइट हो जाएगी. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने के मजदूर अपनी जान पर खेलकर ऊंची-ऊंची इमारतों को बनाते थे. आज हम आपके लिए एक ऐसा शॉकिंग वीडियो लेकर आए हैं इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

वीडियो 1925 का बताया जा रहा है, जिसमें एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखाया जा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के बड़े-बड़े सामानों को ला-ले जा रहे हैं. इतनी ऊंचाई पर भी वह अपने काम को बड़ी ही शिद्दत से कर रहे हैं. उनके पास किसी भी तरह का सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं है. यह नजारा देखकर आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी. वीडियो में आपके रोंगटे तो बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे, जब आप देखेंगे कि कुछ मजदूर ऊंचे पिलर पर बड़ी आसानी से चलते चले जा रहे हैं. एक जगह पर तो मजदूर बिना किसी हारनेस-सीढ़ी के ही खूब ऊंचाई पर चढ़े जा रहे हैं.

उस जमाने में पिलर्स को फिक्स करने के लिए कई मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी. वैसे तो इतनी ऊंचाई का अंदाजा लगाना कठिन है लेकिन जब आप इतनी ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूरों को देखेंगे और फिर उसके बाद आपकी नजर नीचे खड़ी गाड़ियों पर जाएगी तो वह गाड़ियां आपको चींटी के समान नजर आएंगी.

Construction workers working with no safety equipment in 1925 pic.twitter.com/RqB9XGSbAI

— History Page (@DailyVideosOnly) March 15, 2023